Вне конкуренции: Зендая удивила мир моды нарядом с золотым позвоночником

Актриса выбрала винтажное черное шелковое платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года

Зендая пришла на церемонию Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") / Фото: Коллаж: Сегодня

Топовая актриса и модель Зендея давно закрепила за собой статус иконы стиля. Ее продуманные до мелочей выходы на красные дорожки поистине заслуживают восторга, вспомнить только "мокрое" платье Balmain, которое уже навсегда вошло в историю.

Сегодня Зендея снова в топе поисковых систем. Звезда побывала на престижной церемонии награждения Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле в Париже. Для выхода на красную дорожку она выбрала винтажное черное шелковое платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года с голой спиной и особой "изюминкой". Разрез на спине был задекорирован металлической застежкой золотого цвета, повторяющей контуры позвоночника.

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Зендея пришла на Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") / Фото: Getty Images

Основную ставку в своем образе актриса сделала именно на наряд, поэтому волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором, а легкий макияж просто подчеркивал естественную красоту звезды.

Для церемонии Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") звезда выбрала платье Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

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Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями на шпильке и украшениями от Bvlgari.

Платье с имитацией позвоночника от Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Еще больше внимания привлекало то, что церемонию Зендая посетила со своим возлюбленным Томом Холландом, с которым только недавно подтвердила отношения.

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Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором / Фото: Getty Images

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