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Вне конкуренции: Зендая удивила мир моды нарядом с золотым позвоночником

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
30 ноября, 10:56
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Актриса выбрала винтажное черное шелковое платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года
Зендая пришла на церемонию Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч")
Зендая пришла на церемонию Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") / Фото: Коллаж: Сегодня

Топовая актриса и модель Зендея давно закрепила за собой статус иконы стиля. Ее продуманные до мелочей выходы на красные дорожки поистине заслуживают восторга, вспомнить только "мокрое" платье Balmain, которое уже навсегда вошло в историю.

Сегодня Зендея снова в топе поисковых систем. Звезда побывала на престижной церемонии награждения Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") в Театре дю Шатле в Париже. Для выхода на красную дорожку она выбрала винтажное черное шелковое платье Roberto Cavalli из коллекции 2000 года с голой спиной и особой "изюминкой". Разрез на спине был задекорирован металлической застежкой золотого цвета, повторяющей контуры позвоночника.

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Зендея пришла на Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч")
Зендея пришла на Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") / Фото: Getty Images

Основную ставку в своем образе актриса сделала именно на наряд, поэтому волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором, а легкий макияж просто подчеркивал естественную красоту звезды.

Для церемонии Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") звезда выбрала платье Roberto Cavalli
Для церемонии Ballon d'Or 2021 ("Золотой мяч") звезда выбрала платье Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

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Свой образ знаменитость дополнила черными туфлями на шпильке и украшениями от Bvlgari.

Платье с имитацией позвоночника от Roberto Cavalli
Платье с имитацией позвоночника от Roberto Cavalli / Фото: Getty Images

Еще больше внимания привлекало то, что церемонию Зендая посетила со своим возлюбленным Томом Холландом, с которым только недавно подтвердила отношения.

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Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором
Волосы Зендаи были уложены в прическу с боковым пробором / Фото: Getty Images

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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