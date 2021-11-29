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Джорджио Армани удостоен высшей награды Италии – фото

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
29 ноября, 18:47
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Модельер стал третьим человеком из мира моды, получившем орден Большого Креста
Президент Италии Серджо Маттарелла вручил Джорджио Армани орден Большого Креста
Президент Италии Серджо Маттарелла вручил Джорджио Армани орден Большого Креста / Фото: Коллаж: Сегодня

Высшую награду в Италии получил модельер Джорджио Армани. Президент Серджо Маттарелла наградил его орденом Большого Креста. Тем временем Louis Vuitton выпустили набор носков за 54 тысячи грн.

Армани получил орден Большого Креста за неоспоримый взнос в сферу моды и искусства. Церемония вручения прошла в Палаццо дель Квиринале в Риме.

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Джорджио Армани вручили высшую награду Италии
Джорджио Армани вручили высшую награду Италии / Фото: Инстаграм

Эта награда имеет особое значение. Ее вручил наш президент, который является не только главой государства, но и человеком, чьи принципы, открытость и доброта, несомненно, высоки. Для меня большая честь получить этот престижный титул.

— заявил Джорджио Армани.

Джорджио Армани вручили высшую награду Италии
Джорджио Армани вручили высшую награду Италии / Фото: Инстаграм

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Интересно, что Джорджио Армани стал третьим человеком из мира моды, получившем орден Большого Креста. До него награду вручали Валентино Гаравани в 1986-м и Миучче Прада в 2015 году.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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