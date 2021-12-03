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В чем встретить Новый год 2022: ТОП-5 умопомрачительных платьев с пайетками (фото + цены)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
3 декабря, 16:30
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В этом сезоне стоит обратить внимание на наряды с асимметрией и всевозможными вырезами
Где купить красивое платье с пайетками на Новый год 2022
Где купить красивое платье с пайетками на Новый год 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ничто так не внушает чувство праздника, как блеск, мишура, стразы и, естественно, пайетки. Сияние на психологическом уровне посылает в наш мозг сигналы счастья и беззаботности. А мы считаем, что таким и должен быть Новый год 2022. Но кто так не думает – оценит нашу предыдущую подборку атласных платьев.

В этом сезоне на пике популярности пайетки разных форм и размеров: от самых неуловимых, как в коллекции Valentino, Dries Van Noten и Michael Kors Collection, до больших и переливающихся в свете софитов, как у Chanel. На вечеринке в таком платье вы будете себя чувствовать по-королевски, а днем можете дополнить образ удлиненным жакетом.

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Платье с пайетками Valentino
Платье с пайетками Valentino / Фото: Valentino

Dries van Noten осень-зима 2019/2020
Dries van Noten осень-зима 2019/2020 / Фото: vogue.ua

Michael Kors Bottega Veneta FW 2021
Michael Kors Bottega Veneta FW 2021 / Фото: vogue.ua

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Alberta Ferretti осень-зима 2019/2020
Alberta Ferretti осень-зима 2019/2020 / Фото: Vogue

Пожалуй, актуальнее всего на Новый год 2022 будут смотреться модели с асимметрией и различными вырезами, как у Bottega Veneta и Burberry. И поскольку все мы ждем года Голубого Водяного Тигра, следует сделать ставку на глубокий зеленый, пудровый, как у Celine, белый и черный. Темный цвет особенно хорош в макси-платьях, как в коллекциях Lanvin.

Bottega Veneta FW 2022
Bottega Veneta FW 2022 / Фото: Vogue

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Платье с пайетками Burberry
Платье с пайетками Burberry / Фото: Vogue

Коллекция Celine весна-лето 2020
Коллекция Celine весна-лето 2020 / Фото: Vogue

Tom Ford SS 2022
Tom Ford SS 2022 / Фото: Vogue

Мы нашли для вас 5 лучших платьев с пайетками и не поверим, если ни одно из них вам не "зайдет".

Золотое платье с открытой спиной VOVK за 1345 грн
Золотое платье с открытой спиной VOVK за 1345 грн / Фото: vovk.com

Бронзовое мини-платье MUST HAVE с пайетками за 2399 грн
Бронзовое мини-платье MUST HAVE с пайетками за 2399 грн / Фото: musthave.ua

Платье с пайетками Helen Marlen за 10620 грн
Платье с пайетками Helen Marlen за 10620 грн / Фото: instagram.com/helenmarlengroup

ROTATE Birger Christensen за 12500 грн
ROTATE Birger Christensen за 12500 грн / Фото: ЦУМ

Платье в пол AMEN за 76911 грн
Платье в пол AMEN за 76911 грн / Фото: symbol.ua

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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