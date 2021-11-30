В чем встречать Новый год 2022: 7 атласных платьев, которые можно купить прямо сейчас (фото, цены)

Новый год 2022 все ближе, а времени для выбора наряда своей мечты остается не так уж и много. Мы уже писали общую статью о новогодних платьях. Теперь детальнее обсудим атласные платья, всевозможные модели и даже цены.
Струящий атлас стал незаменимым в женском гардеробе. Хочешь добавить роскоши и изящности в свой образ – надень легкое скользящее платье, добавь правильные аксессуары – и ты на высоте. Атласные платья полюбились девушкам и тем, что их можно комбинировать практически с любой одеждой и обувью. И, к счастью, давно поломаны стереотипы, что в холодное время носить атласные платья – моветон. Более того, этой зимой они будут, как никогда, кстати.
Далее по теме
Астрологи рекомендуют встречать год Голубого Водяного Тигра красиво и "по-богатому". Атлас – одна из рекомендуемых тканей для встречи с 2022 годом. Удобный кэжуал никто у вас не забирает, но давайте постараемся немного поиграть с фантазией и создать действительно праздничный новогодний образ, который начинается с одежды.
Атласные платья не только красивые, но и практичные. Они могут провисеть в вашем шкафу несколько лет и не потерять актуальности. Главное, чтобы вы сохранили форму.
ТОП-7 красивых атласных платьев для Нового года 2022, которые можно купить хоть сейчас
Если вы решили встречать Новый год 2022 в атласном платье, то не гонитесь за модными тенденциями, а выбирайте фасон, который выгодно подчеркнет вашу фигуру. Ведь атлас – коварная ткань: может как украсить, так и предательски указать на все недостатки.
Читайте также:
- "В дороге": вышел календарь Pirelli с участием Шер, Граймс, Риты Оры и других звезд
- Вне конкуренции: Зендая удивила мир моды нарядом с золотым позвоночником
- Щедрый Вторник: бренд OLIZ создал шелковый платок в поддержку благотворительного движения