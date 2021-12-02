Shine bright like a diamond! Руслан Багинский выпустил самую праздничную коллекцию сезона

Бренд Ruslan Baginskiy презентовал лимитированный дроп аксессуаров, украшенных кристаллами

Ruslan Baginskiy выпустили праздничную коллекцию / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда же еще сиять, если не во время рождественских праздников! Тогда и на работу в душный офис совершенно нормально и даже прекрасно прийти в стразах и мишуре. Про мишуру не шутка – мы давно вдохновлены новым трендом TikTok – дождиком в волосах.

В преддверии новогодних праздников украинский дизайнер Руслан Багинский презентовал новый лимитированный дроп аксессуаров, украшенных кристаллами.

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Рождественская коллекция Ruslan Baginskiy / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: Инстаграм

Блеск для Ruslan Baginskiy – привычное дело, он тесно связан с его коллекциями фактически с самого начала. Ведь одним из самых узнаваемых изделий стала baker boy cap, украшенная вышитыми вручную инициалами RB из 64 кристаллов. А уже через пару лет дизайнер создал кастомный головной убор для выступления певицы и актрисы Жанель Моне на фестивале Coachella. Тогда высокая фуражка, украшенная сотнями кристаллов, ослепила своим блеском всю калифорнийскую пустыню.

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Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: ruslanbaginskiy.ua

Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: Инстаграм

В новогодней капсуле Ruslan Baginskiy довел свое дело до совершенства, полностью покрыв кристаллами 6 изделий: baker boy cap, берет, балаклаву, ковбойскую шляпу, обруч и панаму. На это кропотливое дело ушло сотни часов ручной работы. А некоторые модели даже представлены в ярких цветах — розовом, сине-зеленом и оранжевом.

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Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: Инстаграм

Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: Инстаграм

В честь выпуска коллекции Руслан Багинский использовал самый большой LED-экран в Европе, на котором в преддверии релиза транслировался тизер проекта.

Ruslan Baginskiy выпустил капсулу из 6 аксессуаров / Фото: Инстаграм

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