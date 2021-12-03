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Бокал за 12 тыс. грн и прочие безделушки: Dolce & Gabbana выпустили аксессуары для дома

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
3 декабря, 12:39
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Коллекция бренда воплощает четыре темы: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra
Аксессуары для дома Dolce & Gabbana Casa
Аксессуары для дома Dolce & Gabbana Casa / Фото: Коллаж: Сегодня

Dolce & Gabbana презентовали к рождеству коллекцию аксессуаров для дома Casa. Произведения Дома моды можно купить только до 31 декабря онлайн на сайте бренда и на Farfetch. Не стоит также затягивать с покупкой праздничного адвент-календаря.

Коллекция Dolce & Gabbana Casa воплощает четыре темы: Blu Mediterraneo, Leopardo, Carretto Siciliano, Zebra. Каждая вещь – от фарфоровой тарелки до шелкового пледа – является свидетельством уважения к традициям и инновациям.

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Пестрые подушки с яркими цветами намекают на солнечную Сицилию, а невероятные фактурные тарелки дарят солнечный свет вашему дому даже в самый угрюмый день.

Подушка из хлопкового дюшеса €565 (17 479 грн)
Подушка из хлопкового дюшеса €565 (17 479 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Плед из шелка со вторым слоем из шерсти € 2,970 (91 873 грн)
Плед из шелка со вторым слоем из шерсти € 2,970 (91 873 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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Набор из 2 глубоких тарелок из фарфора €345 (10 672 грн)
Набор из 2 глубоких тарелок из фарфора €345 (10 672 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Хватит одного взгляда на предмет, чтобы понять, что нам хотели сказать авторы. Вот шерстяное одеяло с изображением леопарда или подушка с принтом зебры – приглашают на сафари.

Подушка из шелка €590 (18 254 грн)
Подушка из шелка €590 (18 254 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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Плед из жаккардового кашемира €2,575 (79 665 грн)
Плед из жаккардового кашемира €2,575 (79 665 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Маленькая подушка из шелка €460 (14 229 грн)
Маленькая подушка из шелка €460 (14 229 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Яркие аксессуары для дома из самых качественных материалов, коллекция шедевральной посуды из цветных бокалов, фарфоровых чешек и тарелок, деревянных и металлических подносов, фигурных ваз и аромосвечей – все это станет усладой для глаз и души истинных эстетов.

Бокал для белого вина из муранского стекла €390 (12 065 грн)
Бокал для белого вина из муранского стекла €390 (12 065 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Набор из 2 стаканов для воды из муранского стекла €370 (11 448 грн)
Набор из 2 стаканов для воды из муранского стекла €370 (11 448 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Поднос из дерева €1,650 (51 045 грн)
Поднос из дерева €1,650 (51 045 грн) / Фото: dolcegabbana.com

Ароматизированная свеча — дикий жасмин €130 (4 022 грн)
Ароматизированная свеча — дикий жасмин €130 (4 022 грн) / Фото: dolcegabbana.com

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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