У чому зустріти Новий рік 2022: ТОП-5 фантастичних суконь з паєтками (фото + ціни)

Ніщо так не вселяє почуття свята, як блиск, мішура, стрази і, звичайно, паєтки. Сяйво на психологічному рівні посилає в наш мозок сигнали щастя та безтурботності. А ми вважаємо, що таким і має бути Новий рік 2022. Але хто так не думає – оцінить нашу попередню добірку атласних суконь.
Цього сезону на піку популярності паєтки різних форм і розмірів: від ледь помітних, як у колекції Valentino, Dries Van Noten і Michael Kors Collection до великих і переливаються у світлі софітів, як у Chanel. На вечірці в такій сукні ви почуватиметеся по-королівськи, а вдень можете доповнити образ подовженим жакетом.
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Проте найактуальніше на Новий рік 2022 будуть виглядати моделі з асиметрією та різними вирізами, як у Bottega Veneta і Burberry. І оскільки всі ми чекаємо року Блакитного Водяного Тигра, слід зробити ставку на глибокий зелений, пудровий, як у Celine, білий та чорний. Темний колір особливо гарний у максі-сукнях, як у колекціях Lanvin.
Ми знайшли для вас 5 кращих суконь з паєтками і не повіримо, якщо жодна з них вам не "зайде".
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