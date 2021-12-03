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У чому зустріти Новий рік 2022: ТОП-5 фантастичних суконь з паєтками (фото + ціни)

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво
3 грудня, 16:30
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Цього сезону варто звернути увагу на вбрання з асиметрією та всілякими вирізами
Де купити гарне плаття з паєтками на Новий рік 2022
Де купити гарне плаття з паєтками на Новий рік 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Ніщо так не вселяє почуття свята, як блиск, мішура, стрази і, звичайно, паєтки. Сяйво на психологічному рівні посилає в наш мозок сигнали щастя та безтурботності. А ми вважаємо, що таким і має бути Новий рік 2022. Але хто так не думає – оцінить нашу попередню добірку атласних суконь.

Цього сезону на піку популярності паєтки різних форм і розмірів: від ледь помітних, як у колекції Valentino, Dries Van Noten і Michael Kors Collection до великих і переливаються у світлі софітів, як у Chanel. На вечірці в такій сукні ви почуватиметеся по-королівськи, а вдень можете доповнити образ подовженим жакетом.

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Сукня з паєтками Valentino
Сукня з паєтками Valentino / Фото: Valentino

Dries van Noten осінь-зима 2019/2020
Dries van Noten осінь-зима 2019/2020 / Фото: vogue.ua

Michael Kors Bottega Veneta FW 2021
Michael Kors Bottega Veneta FW 2021 / Фото: vogue.ua

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Alberta Ferretti осінь-зима 2019/2020
Alberta Ferretti осінь-зима 2019/2020 / Фото: Vogue

Проте найактуальніше на Новий рік 2022 будуть виглядати моделі з асиметрією та різними вирізами, як у Bottega Veneta і Burberry. І оскільки всі ми чекаємо року Блакитного Водяного Тигра, слід зробити ставку на глибокий зелений, пудровий, як у Celine, білий та чорний. Темний колір особливо гарний у максі-сукнях, як у колекціях Lanvin.

Bottega Veneta FW 2022
Bottega Veneta FW 2022 / Фото: Vogue

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Сукня з паєтками Burberry
Сукня з паєтками Burberry / Фото: Vogue

Колекція Celine весна-літо 2020
Колекція Celine весна-літо 2020 / Фото: Vogue

Tom Ford SS 2022
Tom Ford SS 2022 / Фото: Vogue

Ми знайшли для вас 5 кращих суконь з паєтками і не повіримо, якщо жодна з них вам не "зайде".

Золота сукня з відкритою спиною VOVK за 1345 грн
Золота сукня з відкритою спиною VOVK за 1345 грн / Фото: vovk.com

Бронзова міні-сукня MUST HAVE з паєтками за 2399 грн
Бронзова міні-сукня MUST HAVE з паєтками за 2399 грн / Фото: musthave.ua

Сукня з паєтками Helen Marlen за 10620 грн
Сукня з паєтками Helen Marlen за 10620 грн / Фото: instagram.com/helenmarlengroup

ROTATE Birger Christensen за 12500 грн
ROTATE Birger Christensen за 12500 грн / Фото: ЦУМ

Сукня AMEN за 76911 грн
Сукня AMEN за 76911 грн / Фото: symbol.ua

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор проекту Красиво

Я не з тих людей, які знали зі школи, ким будуть, коли виростуть. Але одна важлива людина якось мені сказала: "Освіта філолога - поліфункціональна: можеш бути і вчителем, і журналістом, і будь-ким, якщо мізки працюють", - тому присвятила себе поглибленому вивченню літератури і навіть випустила збірку творів, щоб мама пишалася. У журналістиці з 2014 року. Працювала в інтернет-виданнях: Infomist, Телеграф та HOCHU.ua. До команди Сегодня.ua приєдналася у листопаді 2021 року.

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