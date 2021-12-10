У природы нет плохой погоды: 7 пар стильных резиновых сапог

Старая песня не даст соврать: главней всего погода в доме, а все остальное легко уладить с помощью зонта, ну и резиновых сапог

Выбираем резиновые сапоги для плохой погоды / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода нас не балует вот уже несколько дней. И если верить прогнозу, то в ближайшие недели солнце нам будет только сниться. И все бы ничего, но в добавок к такому себе самочувствию у метеозависимых, дождь и слякоть еще и новые ботинки добивают. Не стоит наивно полагать, что влагоотталкивающие средства сильно помогают, потому что в их состав входят куда более обидные вещества для мягкой кожи и замша. Так что, пришла пора выбирать резиновые сапоги. Также не забудьте выбросить главные антитренды зимы 2022.

Резиновые сапоги – вещь на все сезоны года. Это незаменимая штука не только на плохую погоду, лес, горы, на природу и дачу, но даже в город! Многие знаменитости обожают резиновые сапоги за их универсальность и комфорт. Ирина Шейк часто надевает эту обувь для прогулок с дочкой, Леди Ди также выбирала такие ботинки для негламурных мероприятий. А топовая украинская певица Надя Дорофеева с удовольствием примеряет стильную пару резиновых сапог для дерзкой фотосессии.

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Ирина Шейк на прогулке с дочкой в резиновых сапогах / Фото: Инстаграм

Принцесса Диана и принц Уэльский в резиновых сапогах / Фото: Инстаграм

Надя Дорофеева в резиновых сапогах на фотосессии / Фото: Инстаграм

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Предлагаем и вам выбрать свою пару резиновых сапог, которые будут служить вам верой и правдой в любую погоду зимой и летом.

Резиновые сапоги Love Moschino за 2099 грн / Фото: Moschino

Резиновые ботинки с пряжкой Gucci за 19 916 грн / Фото: Gucci

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Резиновые сапоги EVIE за 995 грн / Фото: intertop.ua

Резиновые сапоги HUNTER за 3086 грн / Фото: eobuv.com.ua

Резиновые ботинки Bottega Veneta за 16 979 грн / Фото: Bottega Veneta

Резиновые сапоги BURBERRY за 9 730 грн / Фото: instagram.com/helenmarlengroup

Резиновые сапоги Hugo за 1999 грн / Фото: HUGO BOSS

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