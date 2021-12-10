У природи немає поганої погоди: 7 пар стильних гумових чобіт

Стара пісня не дасть збрехати: найголовніше погода в будинку, а все інше легко залагодити за допомогою парасольки, та й гумових чобіт

Вибираємо гумові чоботи для поганої погоди / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода нас не балує вже кілька днів. І якщо вірити прогнозу, то найближчими тижнями сонце нам буде тільки сниться. І все б нічого, але на додачу до такого собі самопочуття у метеозалежних, дощ і сльота ще й нові черевики добивають. Не варто наївно вважати, що вологовідштовхувальні засоби сильно допомагають, тому що до їх складу входять значно образливіші речовини для м'якої шкіри та замшу. Отже, настав час вибирати гумові чоботи. Також не забудьте викинути головні антитренди зими 2022 .

Гумові чоботи – річ на всі сезони року. Це незамінна штука не лише на погану погоду, ліс, гори, на природу та дачу, але навіть у місто! Багато знаменитостей люблять гумові чоботи за їхню універсальність і комфорт. Ірина Шейк часто одягає це взуття для прогулянок з донькою, Леді Ді також вибирала гумові черевики для негламурних заходів. А топова українська співачка Надя Дорофєєва із задоволенням приміряє стильну пару гумових чобіт для зухвалої фотосесії.

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Ірина Шейк на прогулянці з донькою у гумових чоботях / Фото: Инстаграм

Принцеса Діана та принц Уельський у гумових чоботях / Фото: Инстаграм

Надя Дорофєєва у гумових чоботях на фотосесії / Фото: Инстаграм

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Пропонуємо вам обрати свою пару гумових чобіт, які будуть служити вам вірою і правдою в будь-яку погоду взимку і влітку.

Гумові чоботи Love Moschino за 2099 грн / Фото: Moschino

Гумові черевики із пряжкою Gucci за 19 916 грн / Фото: Gucci

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Гумові чоботи EVIE за 995 грн / Фото: intertop.ua

Гумові чоботи HUNTER за 3086 грн / Фото: eobuv.com.ua

Гумові черевики Bottega Veneta за 16 979 грн / Фото: Bottega Veneta

Гумові чоботи BURBERRY за 9 730 грн / Фото: instagram.com/helenmarlengroup

Гумові чоботи Hugo за 1999 грн / Фото: HUGO BOSS

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