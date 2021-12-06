Снимите это немедленно: 7 антитрендов зимы 2022, от которых стоит немедленно избавиться

"Мода временна – стиль вечен", – говорил Ив Сен-Лоран и был чертовски прав

Забудьте об этой зимней верхней одежде / Фото: Коллаж: Сегодня

В переводе с латыни мода — временное, непостоянное преобладание вкусов. Утверждение абсолютно правильное, и точнее сказать не получится. Всегда немного грустно прощаться с любимыми вещами, но если они потеряли актуальность, то грустнее продолжать в них ходить дальше. Кстати, недавно мы писали о самых модных рукавицах сезона.

Поскольку пришла зима, и вскоре мы вспомним все свои любимые вещи прошлогоднего и позапрошлогоднего сезона, стоит выяснить, не будем ли выглядеть в этом смешно. Рассказываем, что из верхней одежды надолго вышло из моды.

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Длинные стеганые пуховики узкого кроя

"Гусеничные" полоски на верхней одежде уже давно никто не носит. Такие модели выглядят устарело и упрощают образ, уж не говоря о том, что визуально делают его крупнее. Пора заменить его более современной одеждой.

Длинные стеганые пуховики потеряли актуальность / Фото: Инстаграм

Приталенные пуховики до бедра

Ох уж эта странная модель… Кто вообще придумал эти пуховики придумал? Посудите сами: они не греют, искажают фигуру, акцентируя внимание на бедрах, делая их крупнее. А если еще под штанами теплые колготы, тогда вы точно не будете себя уютно чувствовать. Но главное то, что модель реально устарела. А если вы предпочитаете укороченные варианты верхней одежды, присмотрись к модным в этом сезоне дутым курткам до пояса.

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Приталенные пуховики до бедра больше не в моде / Фото: Инстаграм

Пуховик с меховой отделкой

Пуховики ценят за их утилитарность, а наличие меховой опушки на капюшоне, манжетах, карманах или линии низа делает куртку менее практичной. В снежную или дождливую погоду мех быстро намокнет и теряет вид, и образ уже не будет таким привлекательным. Кроме того, меховые детали создают дополнительные горизонтальные границы в образе, тем самым обрезая силуэт, а также добавляют объем телу.

Пуховики с мехом уже не стоит покупать / Фото: Инстаграм

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Расклешенные пуховики и шубы

Это не то что не модно – это привет нулевым. Плюс ко всему, такой фасон визуально акцентирует середину бедра, тем самым делая нижнюю часть тела шире. Такое себе счастье, согласитесь.

Забудьте о расклешенных пуховиках и шубах / Фото: Инстаграм

Тонкая дубленка

Маленькие дубленки вообще не практичны для зимы. В них неудобно, холодно, странно. В этом году в тренде грубые модели свободного кроя: авиаторы, бомберы или прямые ниже колена. К ним и присмотритесь.

Тонкие дубленки не модные и не практичные / Фото: Инстаграм

Шуба со спортивными элементами

Вам не напоминают такие шубы заезженный киношный образ девушки легкого поведения из далекой глубинки? Мех, капюшон, кулиска на талии, застежка на молнию — в соединении все эти элементы визуально дешевят образ. Сегодня актуальны объемные шубы из искусственного меха.

Шубы со спортивными элементами дешевят образ / Фото: Инстаграм

Шуба-поперечка

Еще одна вещь, которую стоит спрятать в комод. Одежда-гусеница смотрится дешево, немодно, вульгарно. А за счет горизонтальных линий еще и полнит.

Gucci Fall SS 1997 / Фото: Vogue

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