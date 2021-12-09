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Cногсшибательная Дженнифер Энистон снялась в купальнике для обложки глянца (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
9 декабря, 10:29
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Голливудская актриса снялась для журнала о киномире США, а в откровенном интервью ответила на вопросы о матери и воссоединении "Друзей"
Дженнифер Энистон показала стройное тело в новой фотосессии
Дженнифер Энистон показала стройное тело в новой фотосессии / Фото: Коллаж: Сегодня

Дженнифер Энистон на своем примере показывает, что есть женщины, которые не теряют своего шарма с годами, а даже наоборот – становятся еще более красивыми, интересными, обворожительными. Еще одна из таких, без всяких сомнений, Моника Беллуччи в недавней фотосессии.

52-летняя актриса Дженнифер Энистон стала героиней свежего номера издания о киномире США Hollywood Reporter. Звезда показала великолепную фигуру в белом купальнике и брюках палаццо.

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Дженнифер Энистон показала стройное тело в новой фотосессии
Дженнифер Энистон показала стройное тело в новой фотосессии / Фото: Инстаграм

Дженнифер Энистон показала фигуру в брюках палаццо
Дженнифер Энистон показала фигуру в брюках палаццо / Фото: Инстаграм

Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора
Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

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Знаменитость позировала для фотографа Рувена Афанадора. Снимки появились в официальном аккаунте журнала в Instagram, а также на странице самой актрисы.

Дженнифер Энистон появилась на обложке Hollywood Reporter
Дженнифер Энистон появилась на обложке Hollywood Reporter / Фото: Инстаграм

В интервью изданию Джен рассказала новости о себе, работе и личной жизни, а также о громком воссоединении "Друзей" в мае 2021 года:

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Мы были так наивны, пойдя на это с мыслью: "Это же будет чертовски весело, они собирают всю команду, в точности как когда-то". Но реальность застала меня врасплох, потому что я подумала: "Привет, прошлое, помнишь нас? Вы понимаете, какой это отстой? Двадцать лет назад вы думали, что вся жизнь впереди, и она будет просто великолепной, а потом вы пережили, возможно, самые трудные времена". Все это было очень неприятно".

Дженнифер Энистон появилась на обложке Hollywood Reporter
Дженнифер Энистон появилась на обложке Hollywood Reporter / Фото: Инстаграм

Не изменяя своему прежнему мнению, Энистон высказалась и про отношения с покойной матерью, с которой они долго не ладили:

Я выросла, наблюдая, как ей удобно сидеть на месте в роли жертвы, и мне не нравилось, как это выглядело. Я знала, что эта женщина показала мне пример того, кем я никогда не хотела бы быть, и я никогда такой не стану. Я думаю, что это токсично, и это разъедает ваши внутренности и вашу душу. Досадно, что пришлось публично проходить через темное дерьмо на глазах у всего мира. Но у меня был выбор: либо я объедаюсь конфетами под одеялом, либо найду творческий выход и преуспею, что я и сделала.

Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора
Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора
Дженнифер Энистон снялась у фотографа Рувена Афанадора / Фото: Инстаграм

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