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В лимонном свитере и с улыбкой: Елена Зеленская встретилась со студентами (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
9 декабря, 16:18
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Первая леди сменила привычный деловой лук на более свободный, но не менее элегантный
Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики
Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики / Фото: Коллаж: Сегодня

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики, куда ее пригласили для общения с молодежью. Жена президента надела яркий свитер, который ей очень к лицу. Также не пропустите новую фотосессию Дженнифер Энистон.

7 декабря Елена Зеленская открыла форум Украина 30. Саммит. Дети, который является частью серии мероприятий, посвященных 75-летию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), а уже на второй день встретилась со студентами Киевской школы экономики. Своими впечатлениями супруга Владимира Зеленского поделилась в Instagram.

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Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики
Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики / Фото: Инстаграм

Для встречи со студентами Елена Зеленская выбрала лимонный свитер и черные брюки
Для встречи со студентами Елена Зеленская выбрала лимонный свитер и черные брюки / Фото: Инстаграм

Есть такое английское выражение change makers. Его можно перевести как „созидатели перемен". Именно таких увидела сегодня. Молодые люди — студенты KSE, Киевской школы экономики, пригласили пообщаться. И поразили открытостью, знаниями и жаждой их, умением задавать вопросы и искать ответы. Верю: это поколение, которое принесет стране изменения к лучшему, — написала она.

Для встречи со студентами Елена Зеленская выбрала яркий лук, состоящий из нежного лимонного кашемирового свитера и черных брюк. Талию первая леди подчеркнула тонким поясом.

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Елена Зеленская со студентами Киевской школы экономики
Елена Зеленская со студентами Киевской школы экономики / Фото: Инстаграм

Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики
Елена Зеленская встретилась со студентами Киевской школы экономики / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
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