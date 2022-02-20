25 самых красивых платьев на Неделе моды в Нью-Йорке, которые будут в моде следующей осенью

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Самые модные платья с Недели моды в Нью-Йорке / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, где мы рассматривали множество захватывающих коллекций сезона осень-зима 2022 года, среди которых был и украинский бренд Bevza.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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Сексуальные силуэты, обнажающие тело, кислотные оттенки, вязанные модели, чешуя, кожа и плиссировка сигнализировали о коллективной жажде свежего, нового и яркого.

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Как начинающие, так и признанные дизайнеры представили свои последние творения, сделав ставку на постпандемический шик. Теперь мы знаем, что будем носить эффектные, женственные и сексуальные наряды, за которыми так успели соскучиться.

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Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Многие дизайнеры в своих коллекциях погрузились в ностальгические воспоминания о бурлящей ночной жизни города, другие черпали вдохновение в метавселенной с цифровой одеждой, а также с NFT.

Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

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Конечно, не обошло на подиуме и без звезд. Одежду нового сезона представляли бывшая девушка Каньэ Уэста Джулия Фокс, Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Карли Клосс и многие другие.

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Пересмотре все коллекции сезона, мы решили выбрать самые красивые платья Недели моды в Нью-Йорке, которые мы однозначно будем носить осенью 2022 года.

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

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