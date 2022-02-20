25 самых красивых платьев на Неделе моды в Нью-Йорке, которые будут в моде следующей осенью

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Самые модные платья с Недели моды в Нью-Йорке / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня
Завершилась Неделя моды в Нью-Йорке, где мы рассматривали множество захватывающих коллекций сезона осень-зима 2022 года, среди которых был и украинский бренд Bevza.
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Сексуальные силуэты, обнажающие тело, кислотные оттенки, вязанные модели, чешуя, кожа и плиссировка сигнализировали о коллективной жажде свежего, нового и яркого.
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Как начинающие, так и признанные дизайнеры представили свои последние творения, сделав ставку на постпандемический шик. Теперь мы знаем, что будем носить эффектные, женственные и сексуальные наряды, за которыми так успели соскучиться.
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Многие дизайнеры в своих коллекциях погрузились в ностальгические воспоминания о бурлящей ночной жизни города, другие черпали вдохновение в метавселенной с цифровой одеждой, а также с NFT.
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Конечно, не обошло на подиуме и без звезд. Одежду нового сезона представляли бывшая девушка Каньэ Уэста Джулия Фокс, Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Карли Клосс и многие другие.
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Пересмотре все коллекции сезона, мы решили выбрать самые красивые платья Недели моды в Нью-Йорке, которые мы однозначно будем носить осенью 2022 года.
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора