25 найкрасивіших суконь на Тижні моди в Нью-Йорку, які будуть у моді наступної осені

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Наймодніші сукні з Тижня моди у Нью-Йорку / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні
Завершився Тиждень моди в Нью-Йорку, де ми розглядали безліч захоплюючих колекцій сезону осінь-зима 2022 року, серед яких був і український бренд Bevza.
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Сексуальні силуети, що оголюють тіло, кислотні відтінки, в'язані моделі, луска, шкіра та плісування сигналізували про колективну спрагу свіжого, нового та яскравого.
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Як початківці, так і визнані дизайнери представили свої останні витвори, зробивши ставку на постпандемічний шик. Тепер ми знаємо, що будемо носити ефектні, жіночні та сексуальні вбрання, за якими так встигли скучити.
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Багато дизайнерів у своїх колекціях поринули в ностальгічні спогади про вируюче нічне життя міста, інші черпали натхнення у метавсесвіті з цифровим одягом, а також з NFT.
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue
Звичайно, не оминуло на подіумі і без зірок. Одяг нового сезону представляли колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, Белла та Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Карлі Клосс та багато інших.
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Переглянути всі колекції сезону, ми вирішили вибрати найкрасивіші сукні Тижня моди в Нью-Йорку, які ми однозначно носимо восени 2022 року.
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue
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Юлія Ткачук
Team Lead Life Сьогодні
Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua. Більше статей автора