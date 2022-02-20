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25 найкрасивіших суконь на Тижні моди в Нью-Йорку, які будуть у моді наступної осені

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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20 лютого, 12:43
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Наймодніші сукні з Тижня моди у Нью-Йорку
Наймодніші сукні з Тижня моди у Нью-Йорку / Фото: Vogue, Колаж: Сьогодні

Завершився Тиждень моди в Нью-Йорку, де ми розглядали безліч захоплюючих колекцій сезону осінь-зима 2022 року, серед яких був і український бренд Bevza.

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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Сексуальні силуети, що оголюють тіло, кислотні відтінки, в'язані моделі, луска, шкіра та плісування сигналізували про колективну спрагу свіжого, нового та яскравого.

Gabriela Hearst Fall 2022
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Як початківці, так і визнані дизайнери представили свої останні витвори, зробивши ставку на постпандемічний шик. Тепер ми знаємо, що будемо носити ефектні, жіночні та сексуальні вбрання, за якими так встигли скучити.

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Carolina Herrera Fall 2022
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Багато дизайнерів у своїх колекціях поринули в ностальгічні спогади про вируюче нічне життя міста, інші черпали натхнення у метавсесвіті з цифровим одягом, а також з NFT.

Laquan Smith Fall 2022
Laquan Smith Fall 2022 / Фото: Vogue

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Звичайно, не оминуло на подіумі і без зірок. Одяг нового сезону представляли колишня дівчина Каньє Веста Джулія Фокс, Белла та Джіджі Хадід, Ірина Шейк, Карлі Клосс та багато інших.

Altuzarra Fall 2022
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Переглянути всі колекції сезону, ми вирішили вибрати найкрасивіші сукні Тижня моди в Нью-Йорку, які ми однозначно носимо восени 2022 року.

Brandon Maxwell Fall 2022
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Carolina Herrera Fall 2022
Carolina Herrera Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Altuzarra Fall 2022
Altuzarra Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Gabriela Hearst Fall 2022
Gabriela Hearst Fall 2022 / Фото: Vogue

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

Brandon Maxwell Fall 2022
Brandon Maxwell Fall 2022 / Фото: Vogue

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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