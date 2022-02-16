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Сестры Хадид, Шейк и Ратаковски: смотрите лучшие выходы моделей на показе Michael Kors осень 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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16 февраля, 22:01
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На подиум в Нью-Йорке, чтобы представить новую коллекцию бренда Michael Kors, вышли самые знаменитые модели современности. Смотрите фото
Michael Kors Fall 2022
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Буйство цвета, блеска, сексуальности и меха – новые модные веянья, который воспевают в своих коллекциях дизайнеры на Неделе моды в Нью-Йоркесезона осень-зима 2022/2023. Майкл Корс выпустил новую коллекцию, которую назвал "противоположностью грустной жизни в тапочках".

Гости показа увидели монохромность с головы до ног, будь то холодный нейтральный нюдовый или электрический коралловый, желтый или шокирующий розовый; классические костюмы; спортивная и вечерняя одежда.

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Michael Kors Fall 2022
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

Конечно, в коллекции Michael Kors не обошлось без пары замшевых ботфорт, длины мини и сексуальных разрезов. Самыми яркими предметами обсуждения стала верхняя одежда.

В Нью-Йорке это ваша визитная карточка, — рассказал дизайнер Vogue.

Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 | Фото: Vogue
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue
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То, как модели небрежно и легкомысленно набросили пальто без пуговиц и шубы на плечи, стало некой отсылкой к образу Мэрилин Монро. Двустороннее кашемировое или искусственное меховое, они сексуально приоткрывали плечи моделей, делая их эрогенной зоной.

Michael Kors Fall 2022
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

Также в коллекции Michael Kors осень-зима 2022/2023 мы увидели рубашки, платья с одним рукавом из облегающего трикотажа с пайетками, и множестве вечерних образов, которые больше были похожи на одежду в стиле smart casual. Похоже, это новая формула гламура 2022 года.

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Michael Kors Fall 2022
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

В самом показе приняли участие одни из самых знаменитых и востребованных моделей современности: Белла и Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Эмили Ратаковски и другие.

Michael Kors Fall 2022
Michael Kors Fall 2022 / Фото: Vogue

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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