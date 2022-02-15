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Светлана Бевза десятый раз представила коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Она посвящена любовным письмам

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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15 февраля, 18:22
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Bevza представили коллекцию сезона осень-зима 2022, название которой – Love letters. Смотрите фото одной из самых нежных коллекций сезона от украинского дизайнера
Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Украинский дизайнер Светлана Бевза уже несколько сезонов представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке. В ее коллекция всегда можно найти минималистичные вещи, созданные с использованием экологически этичных тканей.

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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На этот раз во всей коллекции осень 2022 Bevza есть отсылка к конвертам, да и сама коллекция носит название Love letters.

Bevza Fall 2022
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Так, среди аксессуаров есть клатчи в виде конвертов и белоснежные пальто, которые чем-то напоминают сложенный лист бумаги. Крутым элементом в коллекции стали пуговицы – они выполнены в виде восковой печати, а создали их из вторсырья, переработанного в Украине.

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Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 | Фото: Vogue
Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue
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В новой коллекции Bevza можно найти платья-комбинации, вязаные изделия в рубчик с драпировками, которые имитируют рыбную чешую. Все они выполнены из переработанного пластика. Также в этой технике выполнены топ и юбка макси.

Бевза продолжила создавать пуховики с цифровым принтом, имитирующим мех животных – хит бренда с 2019 года.

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Наиболее впечатляющими в коллекции были вещи, созданные из ткани из рыбьей чешуи. Например, шелковая юбка, свободное платье темно-синего цвета и платье-комбинация с кружевной отделкой.

Среди аксессуаров стоит отметить и ботинки с квадратным носком, которые наверняка будут в тренде в следующем сезоне.

Читайте также: BEVZA показали коллекцию из переработанного пластика в Нью-Йорке

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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