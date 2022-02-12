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Белла Хадид поборола депрессию и открыла Неделю моды в Нью-Йорке. Смотрите показ Proenza Schouler осень 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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12 февраля, 11:51
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Старт месяца моды начался с минималистической коллекции дизайнеров Лазаро Эрнандеса и Джека Макколлоу. Рассказываем подробности показа
Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue, Коллаж: Сегодня

Не успели мы насладиться работами украинских дизайнеров на показах юбилейного 50-го сезона Ukrainian Fashion Week, как стартовал месяц моды. Сегодня ночью бренд Proenza Schouler открыл Неделю моды в Нью-Йорке сезона осень 2022.

Шоу прошлом в главном выставочном пространстве Фонда Бранта. Под игру американского мультиинструменталиста Eartheater, дизайнеры Лазаро Эрнандес и Джек Макколлоу показали свою версию того, что мы будем носить будущей осенью. На подиуме мы увидели строгий крой и мягкие платья, изысканность которых сочетается с чувственностью женского тела.

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Впервые на подиум после заявлений о том, что соцсети вызывают тревожность и депрессивное расстройство, вышла модель Белла Хадид. Надеемся девушке удалось справиться с проблемами ментального здоровья, и мы еще не раз увидим ее на показах в ближайший fashion month.

Белла Хадид на показе Proenza Schouler Fall 2022
Белла Хадид на показе Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Комфорт и легкость — так можно охарактеризовать новую коллекцию Proenza Schouler. Да, пережитки самоизоляции остаются с нами по сей день. Тем не менее, дизайнеры добавили корсетные силуэты, которые ранее были визитной карточкой бренда. Для коллекции осень 2022 они были полностью переосмыслены: созданы с помощью машинной вязки по кругу, что обеспечило им цельный формованный вид.

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Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 | Фото: Vogue
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue
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Изюминкой коллекции стали платья с объемным низом, напоминающим стиль женщин 18-го века.

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

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Образы дизайнеры дополнили аксессуарами, обтягивающими талию моделей.

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

Также в коллекции мы увидели платья-рубашки свободного кроя со струящимся подолом, яркие оттенки вместе с приглушенными земляными и анималистический принт.

Proenza Schouler Fall 2022
Proenza Schouler Fall 2022 / Фото: Vogue

На местах гостей были разложены листы с напечатанным рассказом американской писательницы Оттессы Мошфег под названием "Куда мы пойдем дальше?" Хороший вопрос, согласитесь.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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