ТОП-5 мини-юбок, которые будут в моде и зимой, и весной 2022

Куда же женская капсула без юбки! А в холодное время года этот предмет гардероба приобретает особую магию

Стильные мини-юбки, которые вам пригодятся и зимой, и весной 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы знакомили вас с 5 трендами весны 2022, среди которых есть и мини-юбки. Но кто считает, что их нельзя носить в холодное время года, тот очень ошибается. Предлагаем оценить 5 вариантов мини-юбок, которые идеально дополнят ваш зимний лук и будут актуальны весной.

Главные правила органичного вида в мини-юбке зимой 2022: комбинировать ее с плотными черными колготками или с капроновыми колготками с модными принтами, высокими сапогами, ботинками или туфлями, а также играть с объемами, сочетая с макси-бушлатом, пуховиком, свободным блейзером или топом с подчеркнутой линией плеч, как это делают streetstyle-инфлюенсеры.

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Какие юбки носить зимой 2022 / Фото: Vogue

Какие мини-юбки носить зимой 2022 / Фото: Pinterest

Какие мини-юбки носить зимой 2022 / Фото: Pinterest

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Если в этом сезоне в тренде короткая модель с классическими линиями, то в следующем сезоне весна-лето 2022 мини-юбка станет на несколько сантиметров короче.

ТОП-5 стильных мини-юбок, к которым стоит присмотреться

Юбка FENDI за 19 000 грн / Фото: Helen Marlen

Юбка BALMAIN за 15 720 грн / Фото: открытые источники

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Юбка KARL LAGERFELD за 8 775 грн / Фото: yoox.com

Юбка BURBERRY за 3 860 грн / Фото: Helen Marlen

Кожаная юбка Diesel за 9 599 грн / Фото: открытые источники

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