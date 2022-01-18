ТОП-5 мини-юбок, которые будут в моде и зимой, и весной 2022

Ранее мы знакомили вас с 5 трендами весны 2022, среди которых есть и мини-юбки. Но кто считает, что их нельзя носить в холодное время года, тот очень ошибается. Предлагаем оценить 5 вариантов мини-юбок, которые идеально дополнят ваш зимний лук и будут актуальны весной.
Главные правила органичного вида в мини-юбке зимой 2022: комбинировать ее с плотными черными колготками или с капроновыми колготками с модными принтами, высокими сапогами, ботинками или туфлями, а также играть с объемами, сочетая с макси-бушлатом, пуховиком, свободным блейзером или топом с подчеркнутой линией плеч, как это делают streetstyle-инфлюенсеры.
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Если в этом сезоне в тренде короткая модель с классическими линиями, то в следующем сезоне весна-лето 2022 мини-юбка станет на несколько сантиметров короче.
ТОП-5 стильных мини-юбок, к которым стоит присмотреться
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