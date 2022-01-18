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ТОП-5 мини-юбок, которые будут в моде и зимой, и весной 2022

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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18 января, 09:00
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Куда же женская капсула без юбки! А в холодное время года этот предмет гардероба приобретает особую магию
Стильные мини-юбки, которые вам пригодятся и зимой, и весной 2022
Стильные мини-юбки, которые вам пригодятся и зимой, и весной 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее мы знакомили вас с 5 трендами весны 2022, среди которых есть и мини-юбки. Но кто считает, что их нельзя носить в холодное время года, тот очень ошибается. Предлагаем оценить 5 вариантов мини-юбок, которые идеально дополнят ваш зимний лук и будут актуальны весной.

Главные правила органичного вида в мини-юбке зимой 2022: комбинировать ее с плотными черными колготками или с капроновыми колготками с модными принтами, высокими сапогами, ботинками или туфлями, а также играть с объемами, сочетая с макси-бушлатом, пуховиком, свободным блейзером или топом с подчеркнутой линией плеч, как это делают streetstyle-инфлюенсеры.

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Какие юбки носить зимой 2022
Какие юбки носить зимой 2022 / Фото: Vogue

Какие мини-юбки носить зимой 2022
Какие мини-юбки носить зимой 2022 / Фото: Pinterest

Какие мини-юбки носить зимой 2022
Какие мини-юбки носить зимой 2022 / Фото: Pinterest

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Если в этом сезоне в тренде короткая модель с классическими линиями, то в следующем сезоне весна-лето 2022 мини-юбка станет на несколько сантиметров короче.

ТОП-5 стильных мини-юбок, к которым стоит присмотреться

Юбка FENDI за 19 000 грн
Юбка FENDI за 19 000 грн / Фото: Helen Marlen

Юбка BALMAIN за 15 720 грн
Юбка BALMAIN за 15 720 грн / Фото: открытые источники

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Юбка KARL LAGERFELD за 8 775 грн
Юбка KARL LAGERFELD за 8 775 грн / Фото: yoox.com

Юбка BURBERRY за 3 860 грн
Юбка BURBERRY за 3 860 грн / Фото: Helen Marlen

Кожаная юбка Diesel за 9 599 грн
Кожаная юбка Diesel за 9 599 грн / Фото: открытые источники

Также вам будет интересно: в каких шапках ходят знаменитости зимой 2022

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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