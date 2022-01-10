Получите-распишитесь: ТОП-5 главных трендов в одежде весны-лета 2022

Тенденции моды доказывают: все новое – хорошо забытое старое

Одежда, которая войдет в моду весной-летом 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Обсудив горячие тенденции макияжа в 2022 году, пора поговорить о том, какую одежду мы будем носить уже совсем скоро. Предлагаем вам познакомиться со списком вещей, которыми стоит дополнить свой гардероб весной.

Поскольку мода циклична, то ничего кардинально нового в этом списке вы не увидите. Все это уже было модно в свое время, и в 2022 возвращается назад: от микро-юбок (набедренная повязка, как говорили модницам в 11 классе непонимающие учителя) – до косухи с плеча байкера.

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ТОП-5 горячих трендов весенне-летнего сезона 2022

Микро-юбка

Пожалуй, самый неожиданный тренд, которого мы так боялись. Короткая юбка с низкой посадкой идеально подчеркнет старания в спортзале тех, кто действительно уделял время своему телу. К сожалению, в реальной жизни FaceApp не работает. Вспомните, с какими горящими глазами мы смотрели на группу Reflex в микро-юбках.

Группа Reflex в микро-юбках, выступление 2004 года / Фото: открытые источники

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Миучча Прада в своей коллекции Miu Miu весна-лето 2022 показала достаточно смелую юбку.

Miu Miu SS 2022 / Фото: vogue.ua

Кожаная массивная косуха

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Куртка с байкерского плеча – незаменимая вещь в вашем гардеробе. И пора бы ее прикупить, если еще не сделали это по какой-то причине. Классическая байкерская куртка – главный фаворит среди верхней одежды на весну. Идеальную байкерскую косуху с шипами и заклепками на плечах создали Dolce & Gabbana.

Dolce & Gabbana SS 2022 / Фото: vogue.ua

Опасная платформа

Не зря Леди Гага в 2020 так усердно училась ходить на стрипах – что-то знала. И вот обувь с экстремально высокой платформой в 2021 снова завоевывает мир.

Леди Гага в обуви на экстремальной подошве / Фото: buro247.ua

Тенденции 1970-х и 2000-х повторяются. Moschino сделали ставку на босоножки на платформе, усыпанные глиттером, а Versace поместили лоферы на экстремальную высоту.

Versace SS 2022 / Фото: vogue.ua

Moschino SS 2022 / Фото: vogue.ua

Секси комбинезон

Долой обтягивающие платья – добро пожаловать секси комбинез, повторяющий контуры тела. Теперь не только Ким Кардашьян в Balenciaga так можно, но и всем желающим.

Saint Laurent SS 2022 / Фото: vogue.ua

Белоснежный

Белый цвет поможет освежить и разбавить гардероб в 2022. Пора внедрять в свою жизнь чистоту, элегантность и минимализм. Только попробуйте пройти мимо свободного костюма Valentino. Total white сделает вас неотразимыми.

Valentino SS 2022 / Фото: vogue.ua

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