ТОП-5 міні-спідниць, які будуть в моді і взимку, і навесні 2022

Раніше ми знайомили вас з 5 трендами весни 2022, серед яких є і міні-спідниці. Але хто вважає, що їх не можна носити в холодну пору року, той дуже помиляється. Пропонуємо оцінити 5 варіантів міні-спідниць, які ідеально доповнять ваш зимовий лук і будуть актуальні навесні.
Головні правила органічного вигляду в міні-спідниці взимку 2022: комбінувати її зі щільними чорними колготками або з капроновими колготками з модними принтами, високими чоботами, черевиками або туфлями, а також грати з об'ємами, поєднуючи з максі-бушлатом, пуховиком, вільним блейзером з підкресленою лінією плечей, як це роблять streetstyle-інфлюєнсери.
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Якщо цього сезону в тренді коротка модель з класичними лініями, то наступного сезону весна-літо 2022 міні-спідниця стане на кілька сантиметрів коротшою.
ТОП-5 стильних міні-спідниць, до яких варто придивитися
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