ТОП-5 міні-спідниць, які будуть в моді і взимку, і навесні 2022

Куди ж жіноча капсула без спідниці! А в холодну пору року цей предмет гардеробу набуває особливої магії

Стильні міні-спідниці, які вам знадобляться і взимку, і навесні 2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми знайомили вас з 5 трендами весни 2022, серед яких є і міні-спідниці. Але хто вважає, що їх не можна носити в холодну пору року, той дуже помиляється. Пропонуємо оцінити 5 варіантів міні-спідниць, які ідеально доповнять ваш зимовий лук і будуть актуальні навесні.

Головні правила органічного вигляду в міні-спідниці взимку 2022: комбінувати її зі щільними чорними колготками або з капроновими колготками з модними принтами, високими чоботами, черевиками або туфлями, а також грати з об'ємами, поєднуючи з максі-бушлатом, пуховиком, вільним блейзером з підкресленою лінією плечей, як це роблять streetstyle-інфлюєнсери.

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Які спідниці носити взимку 2022 / Фото: Vogue

Які міні-спідниці носити взимку 2022 / Фото: Pinterest

Які міні-спідниці носити взимку 2022 / Фото: Pinterest

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Якщо цього сезону в тренді коротка модель з класичними лініями, то наступного сезону весна-літо 2022 міні-спідниця стане на кілька сантиметрів коротшою.

ТОП-5 стильних міні-спідниць, до яких варто придивитися

Спідниця FENDI за 19000 грн / Фото: Helen Marlen

Юбка BALMAIN за 15 720 грн / Фото: открытые источники

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Спідниця KARL LAGERFELD за 8775 грн / Фото: yoox.com

Спідниця BURBERRY за 3 860 грн / Фото: Helen Marlen

Шкіряна спідниця Diesel за 9 599 грн / Фото: открытые источники

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