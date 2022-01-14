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В каких шапках ходят знаменитости зимой 2022 — смотрим и вдохновляемся

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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14 января, 16:18
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Звезды — лучшие эксперты в вопросах уличной моды. Предлагаем разобраться, как и с чем они носят головные уборы в холодное время года
В каких шапках ходят знаменитости зимой 2022
В каких шапках ходят знаменитости зимой 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Как бы сильно иногда погода нам ни портила настроение, спорить с ней бессмысленно: зима на улице – надевай шапку. Ранее мы показали 5 самых трендовых шапок сезона, а сегодня поговорим, какие головные уборы выбирают знаменитости зимой 2021.

Даже когда на улице вполне себе приличная погода, мы часто надеваем шапку как дополнение образа. Порой крутой головной убор может стать главной фишкой вашего лука. Селебрити знают об этом не понаслышке.

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Так, среди знаменитостей любят носить шапки Белла Хадид, Дакота Джонсон, Райан Рейнольдс и другие. В общем, смотрите и вдохновляйтесь

Какие шапки носят знаменитости зимой 2022

Мэдди Зиглер в модной зимней шапке-бини
Мэдди Зиглер в модной зимней шапке-бини / Фото: vogue.ua

Трендовая шапка-бини на Шэй Митчелл
Трендовая шапка-бини на Шэй Митчелл / Фото: vogue.ua

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Вечно молодой Джаред Лето отдает свой голос шапке с помпоном
Вечно молодой Джаред Лето отдает свой голос шапке с помпоном / Фото: vogue.ua

Стильная бини на Келли Брук
Стильная бини на Келли Брук / Фото: vogue.ua

Снова выбор в пользу бини от Дакоты Джонсон
Снова выбор в пользу бини от Дакоты Джонсон / Фото: vogue.ua

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Лила Грэйс и Мосс Хэк в самой популярной шапке зимы 2022
Лила Грэйс и Мосс Хэк в самой популярной шапке зимы 2022 / Фото: vogue.ua

Мужчины тоже предпочитают шапки-бини, по крайней мере, Райан Рейнольдс
Мужчины тоже предпочитают шапки-бини, по крайней мере, Райан Рейнольдс / Фото: vogue.ua

Расслабленный вязаный берет выбрала Камила Алвес
Расслабленный вязаный берет выбрала Камила Алвес / Фото: vogue.ua

Алекса Чанг решила выделиться балаклавой
Алекса Чанг решила выделиться балаклавой / Фото: vogue.ua

Белла Хадид продемонстрировала, как носить яркие вязанные шапки бренда Verconiik
Белла Хадид продемонстрировала, как носить яркие вязанные шапки бренда Verconiik / Фото: vogue.ua

Также смотрите: что такое пантабутс и почему они стоят 150 тыс грн

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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