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5 вещей, которые стоит взять из гардероба бойфренда

Сегодня, 16:46

И носить с ним по очереди

Последняя коллекция Рафа Симонса еще раз напомнила, какой условной становится грань между "мужским" и "женским". Сегодня легко составить гардероб в стиле унисекс и делить его с бойфрендом. Так вы получаете стильную базу на двоих, а заодно становитесь более ответственным потребителем. И не бойтесь выглядеть слишком грубо. Вещи с мужского плеча на контрасте лишь подчеркивают хрупкость и женственность. Сомневаетесь? Тогда вас убедит эта подборка вещей, которые можно взять у бойфренда.

Пиджак

Сначала в моду вошел маскулинный крой женского пиджака, а теперь стоит и вовсе идти за ним в мужской отдел. Носите такой вместо пальто, надевайте как платье или подпоясывайте ремнем. Если это костюм, можно позаимствовать и брюки. В сочетании с босоножками на тонких ремешках и трендовым бралетом получится очень чувственно.

Фото: instagram.com/thestyleograph

Фото: instagram.com/thestyleograph

Футболка

Это целый квест — найти в женском магазине плотную футболку, которая бы хорошо держала форму. Зачастую они там довольно тонкие, имеют приталенный силуэт или просто недостаточно объемные. Потому стилисты советуют искать идеальные базовые футболки в коллекциях для мужчин. Со скинни их можно носить навыпуск, а в брюки с высокой посадкой или широкие джинсы — заправлять.

Фото: instagram.com/pepamack

Фото: instagram.com/asome_studios

Свитшот или худи

Сложно представить что-то более комфортное и уютное, чем оversize-свитшот. В 80-х такие обожала принцесса Диана, а сегодня от них без ума все селебрити. Дизайн мужских свитшотов и худи более минималистичный, а ткань, как и в случае с футболкой, структурированная. Объемные модели особенно круто смотрятся с короткими юбками и платьями длины миди.

Фото: instagram.com/sofiamcoelho

Фото: instagram.com/ootdmagazine

Свитер с воротником поло

Да и в целом практически любой мужской свитер можно адаптировать к женскому гардеробу. Но в этом сезоне стоит обратить внимание на варианты с воротником поло — утепленную версию тенниски. Они похожи на свитера с молнией, но имеют на V-образном вырезе пуговицы или не застегиваются вообще. Надевайте их с брюками, под пиджак или рубашку.

Фото: instagram.com/ootdmagazine

Фото: instagram.com/shoparlo

Джинсовка

Если приталенные пиджаки вполне допустимы, то с джинсовой курткой такой трюк не прокатит. Аккуратные и четко сидящие по фигуре, они давно перешли в разряд антитрендов. В моде — длинные и объемные джинсовки, будто накинутые на ваши плечи заботливым бойфрендом. Пора ему намекнуть!

Фото: instagram.com/brit_harvey

Фото: instagram.com/joandkemp

Напомним, раньше мы рассказывали, как стильно выглядеть мужчине, купив всего 5 вещей.

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