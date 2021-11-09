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Тина Кароль примерила платье российского бренда за 5 тысяч гривен (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
9 ноября, 16:02
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Певица поделилась с поклонниками новыми снимками в своих соцсетях. Рассказываем подробности
Тина Кароль в черном платье-смокинг
Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль недавно шокировала поклонников тем, что изменила имидж ради нового альбома "Двойной рай". Певица изменила цвет волос и сделала челку в стиле героини фильма Люка Бессона "Ее звали Никита".

Артистка продолжает модные эксперименты. В этот раз с одеждой. Певица старается выглядеть более сексуально и женственно.

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Тина опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена в черном платье-смокинг с эффектным разрезом. Звезда дополнила наряд кожаными сапогами и сделала макияж в естественных тонах с ярким акцентом на губы.

Тина Кароль в черном платье-смокинг
Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Интересно, что Кароль надела платья от российского бренда Jaswely. Его стоимость составляет 5300 гривен.

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В комментариях к посту певицы поклонники не сдерживали эмоций, всячески расхваливая ее образ.

Тина Кароль в черном платье-смокинг
Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

Сама же Тина подписала фото:

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Ноу ноу драма, жизнь прекрасна.

Тина Кароль в черном платье-смокинг
Тина Кароль в черном платье-смокинг / Фото: instagram.com/tina_karol

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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