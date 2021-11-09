Тина Кароль примерила платье российского бренда за 5 тысяч гривен (фото)

Тина Кароль недавно шокировала поклонников тем, что изменила имидж ради нового альбома "Двойной рай". Певица изменила цвет волос и сделала челку в стиле героини фильма Люка Бессона "Ее звали Никита".
Артистка продолжает модные эксперименты. В этот раз с одеждой. Певица старается выглядеть более сексуально и женственно.
Тина опубликовала в своем Instagram новые снимки, на которых она запечатлена в черном платье-смокинг с эффектным разрезом. Звезда дополнила наряд кожаными сапогами и сделала макияж в естественных тонах с ярким акцентом на губы.
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Интересно, что Кароль надела платья от российского бренда Jaswely. Его стоимость составляет 5300 гривен.
В комментариях к посту певицы поклонники не сдерживали эмоций, всячески расхваливая ее образ.
Сама же Тина подписала фото:
Ноу ноу драма, жизнь прекрасна.
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