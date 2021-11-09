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Тіна Кароль приміряла сукню російського бренду за 5 тисяч гривень (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
9 листопада, 16:02
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Співачка поділилася з шанувальниками новими знімками у своїх соцмережах. Розповідаємо подробиці
Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг
Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль нещодавно шокувала шанувальників тим, що змінила імідж заради нового альбому "Подвійний рай". Співачка змінила колір волосся і зробила чубчик у стилі героїні фільму Люка Бессона "Її звали Нікіта".

Артистка продовжує модні експерименти. На цей раз з одягом. Співачка намагається виглядати більш сексуально та жіночно.

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Тіна опублікувала у своєму Instagram нові знімки, на яких вона позує у чорній сукні-смокінг з ефектним розрізом. Зірка доповнила вбрання шкіряними чоботями та зробила макіяж у природних тонах із яскравим акцентом на губи.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг
Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Цікаво, що Кароль одягла сукню від російського бренду Jaswely. Його вартість становить 5300 гривень.

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У коментарях до посту співачки шанувальники не стримували емоцій, всіляко розхвалюючи її образ.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг
Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

Сама ж Тіна підписала фото:

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Ноу ноу драма, життя прекрасне.

Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг
Тіна Кароль у чорній сукні-смокінг / Фото: instagram.com/tina_karol

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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