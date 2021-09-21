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Тина Кароль показала, что носит в сумке

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
21 сентября, 14:28
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Декоративная косметика, смартфоны, полезные перекусы и еще много мелочей, которые поместились в маленькую сумку артистки
/ Фото: Сегодня

Тина Кароль, которая ранее в желтом платье спела с Андреа Бочелли, рассказала, что всегда носит с собой в сумке. Певица поделилась, какими косметическими средствами пользуется и что берет с собой на перекус.

Кроме пары смартфонов, в сумке Кароль можно найти яблоко сорта "Слава победителям". Звезда старается всегда брать с собой несколько яблок из собственного сада.

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Тина рассказала, что в сумке носит много косметики. Это основные бьют-средства, которые необходимы ей каждый день: тональное средство, светоотражающий крем, бьюти-гаджет – распылитель тонального крема, а также бальзам для губ, гель для бровей, масло для ухода за ногтями, красная помада и сухой парфюм.

/ Фото: Сегодня

Также Кароль любит, что в сумке были несколько украшений. Как правило, это серьги и кафы.

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Артистка раскрыла секрет, что в ее любимых сумках всегда носит самые дорогие сердцу, милые и памятные вещи. Это могут быть открытки от близких, игрушки или подарки, сделанные ее сыном Вениамином.

Тина призналась, что именно такие милые вещи помогают ей настроиться на позитив в самые тяжелые моменты.

/ Фото: Сегодня

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В видео певица ответила на несколько вопросов журналистов. Тина призналась, что в мужчинах в первую очередь ценит щедрость, а если не собой, то артистка хотела бы быть пушистым зверем.

Смотрите видео, что в сумке у Тины Кароль:

Для съемки видео Тина Кароль выбрала одежду и аксессуары Balmain.

Статья подготовлена по материалам Vogue.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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