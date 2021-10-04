Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🚨 Задержание Саакашвили ⚡ Газовый скандал с Венгрией 🚫 Скандальный закон про олигархов

Наши в Париже

Макияж Dior

Отдых на море

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Образ дня: Тина Кароль в платье из органической конопли (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
4 октября, 16:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артистка предстала в очень романтичном образе и анонсировала выход нового альбома. Рассказываем подробности о съемке и новом украинском бренде одежды
Тина Кароль в платье бренда Hempful
Тина Кароль в платье бренда Hempful / Фото: instagram.com/tina_karol

Тина Кароль, которая недавно рассказала, что носит всегда в сумке, опубликовала новую съемку. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте новые фото, на которых позирует в белом платье.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

Реклама

Артистка предстала в очень романтичном образе. Судя по геолокации поста, съемка проходила в Нтю-Йорке.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

/ Фото: instagram.com/tina_karol

Реклама

Кадры со съемки были опубликованы Тиной в качестве анонса к выходу нового альбома певицы. Об этом она и рассказала подписчикам, оставив долю интриги:

Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь?

Вот еще пару строк для головоломки:

В тусклом свете фар

Поцелуй на фарт...

Для фотосессии Кароль выбрала платье украинского молодого бренда Hempful. Интересно, что вся одежда бренда создается из органически выращенной конопли. Таким образом дизайнер и основательница Hempful фотограф Инна Постникова развивает новое для Украины направление – осознанную моду.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

Реклама

Дело в том, что в процессе выращивания конопли необходимо меньше воды и площади. Также этот материал не прихотлив в уходе. Таким образом одежда не просто уникальна, но и долговечна.

/ Фото: instagram.com/tina_karol

Читайте также:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Холостячки для Илона Маска
TOП-5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
ТОП-5 фавориток редакции
"Мисс Украина-2021"
@saraednswel
@saraednswel
@liza__miroshka
@liza__miroshka
@____rudi_____
@____rudi_____
@martareznichenko
@martareznichenko
@kris_trump
@kris_trump
1/2
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Just do it
Полезный совет на сегодня
Включайте в рацион продукты, богатые витамином D
Узнать ТОП-5 продуктов
Лайфхак дня
Как сделать сушку из яблок
Хакнуть
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Брэд Питт для фильма «Вавилон»
Эстетика дома
Интерьерная линейка от Louis Vuitton
1/2
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 сентября - 3 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять