Образ дня: Тина Кароль в платье из органической конопли (фото)

Тина Кароль, которая недавно рассказала, что носит всегда в сумке, опубликовала новую съемку. Певица выложила в своем Instagram-аккаунте новые фото, на которых позирует в белом платье.
Артистка предстала в очень романтичном образе. Судя по геолокации поста, съемка проходила в Нтю-Йорке.
Кадры со съемки были опубликованы Тиной в качестве анонса к выходу нового альбома певицы. Об этом она и рассказала подписчикам, оставив долю интриги:
Неиссякаемый источник вдохновения – наша взаимность. Вы готовы к новому альбому? Какой он будет, как думаешь?
Вот еще пару строк для головоломки:
В тусклом свете фар
Поцелуй на фарт...
Для фотосессии Кароль выбрала платье украинского молодого бренда Hempful. Интересно, что вся одежда бренда создается из органически выращенной конопли. Таким образом дизайнер и основательница Hempful фотограф Инна Постникова развивает новое для Украины направление – осознанную моду.
Дело в том, что в процессе выращивания конопли необходимо меньше воды и площади. Также этот материал не прихотлив в уходе. Таким образом одежда не просто уникальна, но и долговечна.
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