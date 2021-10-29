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Тина Кароль снялась для Vogue и рассказала о новой прическе в стиле "Ее звали Никита" Люка Бессона (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
29 октября, 17:40
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Певица и народная любимица в честь выхода третьего альбома за год, рассказала о подробностях релиза, новой музыке и прическе
Тина Кароль с новой прической в откровенной съемке
Тина Кароль с новой прической в откровенной съемке / Фото: vogue.ua

Сегодня, 29 октября, Тина Кароль выпустила третью за год пластинку – EP "Двойной рай", анонс которой анонсировала в загадочном и нежном образе.

В новый альбом певицы вошло всего четыре песни. Для vogue.uaТина снялась в очень красивой и откровенной фотосессии и рассказала о работе над проектом:

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Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я пропадаю в студии сутками напролет – и вот результат: три альбома за год. "Двойной рай" – очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х, музыки, которую исполняли прекрасные певицы Тони Брекстон, Мэрайя Кери. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях. Да, я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной – никогда. Я очень радуюсь этим трекам.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue
Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Для нового альбома певица рискнула сменить образ. Кароль пошла на эксперименты – осветлила волосы и постригла челку.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue
Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

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Мы с командой долго рассуждали о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В итоге пришли к образу героини фильма "Ее звали Никита", а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue
Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue
Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue
Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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