Тина Кароль снялась для Vogue и рассказала о новой прическе в стиле "Ее звали Никита" Люка Бессона (фото)

Певица и народная любимица в честь выхода третьего альбома за год, рассказала о подробностях релиза, новой музыке и прическе

Тина Кароль с новой прической в откровенной съемке / Фото: vogue.ua

Сегодня, 29 октября, Тина Кароль выпустила третью за год пластинку – EP "Двойной рай", анонс которой анонсировала в загадочном и нежном образе.

В новый альбом певицы вошло всего четыре песни. Для vogue.uaТина снялась в очень красивой и откровенной фотосессии и рассказала о работе над проектом:

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Я стала наконец-то писать и музыку, и тексты, и очень счастлива. Я пропадаю в студии сутками напролет – и вот результат: три альбома за год. "Двойной рай" – очень вокальный альбом: это эстетика медленных треков 2000-х, музыки, которую исполняли прекрасные певицы Тони Брекстон, Мэрайя Кери. Я давно не чувствовала себя такой сексуальной, соблазнительной, как в этих песнях. Да, я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной – никогда. Я очень радуюсь этим трекам.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Для нового альбома певица рискнула сменить образ. Кароль пошла на эксперименты – осветлила волосы и постригла челку.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

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Мы с командой долго рассуждали о том, как выглядит героиня нового альбома, какая она. В итоге пришли к образу героини фильма "Ее звали Никита", а потом поняли, что мне нужна челка, которая придает образу загадочности и резкости.

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

Тина Кароль в новой откровенной съемке для Vogue / Фото: vogue.ua

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