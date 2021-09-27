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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Блеск, гламур и леопард: гости показов на Неделе моды в Милане

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
27 сентября, 09:30
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Помимо невероятных коллекций на подиумах, наши взгляды были прикованы и к нарядам гостей Недели моды в Милане. Берите на заметку самые красивые луки
Самые стильные образы гостей Недели моды в Милане
Самые стильные образы гостей Недели моды в Милане / Фото: instagram.com/annadellorusso/, instagram.com/dimodaaa

Третий этап модного марафона добрался до Милана. Насыщенный график показов, среди которых самым звездным стал Versace, не дает гостям модных шоу расслабиться. Героини стритстайла носятся между разными локациями итальянской столицы моды, чтобы успеть увидеть новые коллекции дизайнеров сезона весна 2022.

Если прошлой весной, модницы, напуганные пандемией, выбирали приглушенные оттенки, защитные маски и минимум аксессуаров, то в этот раз все совершенно наоборот. Модели, редакторы, блогерши блистали в откровенных, гламурных, ярких нарядах. Меха, леопард, фуксия и много украшений, похоже, надеть на себя все стало лозунгом Недели моды в Милане.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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