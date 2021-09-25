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Дуа Липа, Шейк, Хадид и Ратаковски в самом звездном показе Versace: смотрите фото

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
25 сентября, 15:01
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Звездный десант из самых популярных моделей и певицы принял участие в показе новой весенне-летней коллекции Донателлы Версаче в Милане
В показе Versace участвовали Дуа Липа, Ирина Шейк и Джиджи Хадид
В показе Versace участвовали Дуа Липа, Ирина Шейк и Джиджи Хадид / Фото: Versace

Донателла Версаче пригласила Дуа Липу открывать ее показ Versace в рамках Недели моды в Милане. Дебют певицы удался – шоу началось с песни Physical, а сама Дуа Липа сменила несколько разных луков в начале и конце показа.

Смотрите, как это было:

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Одежду Versace сезона 2022, состоящую из черных костюмов с разноцветными булавками, клешем и разрезами, а также пестрых платков с монограммой модного дома, продемонстрировали топовые модели: Ирина Шейк, Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски и дочь Мадонны – Лурдес Леон.

Ирина Шейк на показе Versace / Фото: instagram.com/versace

Лурдес Леон на показе Versace / Фото: instagram.com/versace
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Джиджи Хадид на показе Versace / Фото: instagram.com/versace

Эмили Ратаковски на показе Versace / Фото: instagram.com/versace

С брендом Versace Дуа Липа уже работала в прошлом сезоне, став лицом коллекции осень-зима 2021/22.

Смотрите, как прошел показ Versace на Неделе моды в Милане в прошлом году, звездой которого была Ирина Шейк.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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