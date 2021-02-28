Ставка на хаки: Кейт Миддлтон надела пиджак самого популярного цвета

Герцогиня Кембриджская показала стильный лук для звонка в Zoom

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая задумалась о еще одном ребенке, показала, как элегантно и стильно одеться для видеозвонка. На этой неделе она присоединилась к принцу Уильяму в Zoom. На Кейт была белая блуза с V-образным вырезом, которую она сочетала с пиджаком цвета хаки.

Свой образ супруга принца Уильяма дополнила серебряными серьгами. Миддлтон оставила волосы распущенными и выбрала естественный макияж.

Подчеркнув глаза бледно-коричневыми тенями, дополненными розовыми румянами и бледно-розовым блеском для губ, Кейт выглядела совершенно потрясающе.

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Принц Уильям стал самым популярным в королевской семье. В Британии уже не первый год ходят слухи, что именно герцогу Кембриджскому Елизавета II передаст бразды правления.

Поэтому Кейт Миддлтон стала задумываться о том, как будет выглядеть после коронации принца Уильяма.

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