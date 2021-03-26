Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Сміливо! Королева Іспанії вийшла у світ в розкішному топі з пір'ям

Сьогодні, 13:52

Кейт Міддлтон собі б такого не дозволила

На відміну від жінок британської королівської родини, стиль королеви Іспанії набагато менш консервативний. Летиція обожнює зухвалий total red , підкреслює ноги вирізами від стегна і віртуозно поєднує принти. Цього разу іспанська монархиня зробила ставку на відкриті плечі і жіночний силует.

За інформацією Daily Mail, учора Летиція разом із чоловіком королем Філіпом VI прибула з офіційним візитом в Андорру. До теперішнього моменту королева вже встигла змінити кілька вбрань. Найвитонченішим став коктейльний образ для церемонії вручення нагород принцеси Астурійський.

Фото: Getty Images

В Andorra Park Hotel Летиція прибула в класичних чорних брюках і розкішному пудровому топі від The 2nd Skin co. Його фішка — обробка з страусиного пір'я і вшитий корсет ручної роботи. Також додатковий акцент на талії забезпечив атласний чорний пояс з бантом.

Образ завершили лаконічні чорні туфлі з гострим носом і клатч. Волосся королева Іспанії зібрала в елегантну вечірню зачіску.

Нагадаємо, раніше королева Летиція показала, як стильно виглядати в рамках дрес-коду .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Олена Зеленська про свій "модний скандал" через жовту сукню в Японії: "Ці люди помилилися" Ставка на хакі: Кейт Міддлтон одягла піджак найпопулярнішого кольору Брюки з розрізами - тренд сезону. Дивимося, як їх носить супермодель Алессандра Амбросіо
стиль Королева Летиція
Реклама

Новини партнерів

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Творожные пончики без дрожжей от Татьяны Литвиновой
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021

Популярні статті

Сьогодні, 10:23Смачно

Песах-2021: як приготувати справжню мацу

Вчора, 10:38Смачно

Рецепти на Песах: огляд традиційних єврейських страв з фото

Вчора, 05:57Психо

Гороскоп на сьогодні 25 березня: Діви і Терези, запасіться терпінням

24 березняСмачно

Ви вмієте смажити по-справжньому смачну картоплю? 5 лайфхаків до застосування

24 березняСмачно

Як приготувати торт "Наполеон" із заварним кремом

24 березняЗірково

Ані Лорак приїхала до України і побувала на радіо в гостях у Слави Дьоміна

24 березняЗірково

Не схожа на себе: знайшлися архівні фото Пугачової, де її взагалі не впізнати

23 березняМодно

Найпопулярніша сумка в Instagram зібрала 5,9 млн постів: який вона має вигляд

23 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про його "роман" з Цибульською: Здавалося, що грають моїм життям

23 березняМодно

Як зробити, щоб волосся не електризувалося: прості поради

23 березняЗірково

Що дивитися під час локдауну? Ось 5 мінісеріалів, від яких ми в захваті

23 березняМодно

Як правильно складати речі в шафі: 3 корисні ідеї

23 березняСмачно

Як приготувати пісне тісто для пиріжків і домашнього хліба

23 березняЗірково

Вагітна дружина Павліка обурена зіпсованим відпочинком в Єгипті

23 березняEvents

З днем народження: найкращі привітання у віршах, прозі і смс

23 березняЗірково

Дмитро Каднай розкрив секрет, як проходять репетиції на шоу "Маска"

Новини партнерів

Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Астрологи назвали лучших бабушек и дедушек по знаку Зодиака
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Четыре самых ненадежных знака зодиака
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Камалия поставила на место Полякову
Камалия поставила на место Полякову
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти