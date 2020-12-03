Щасливі бути разом: ЦУМ представил новогодние витрины

В этом году витрины торгового центра посвятили теме семьи

Рождественские праздники все ближе и столица уже примеряет новогодний наряд. Традиционно обложкой новогодней сказки становятся витрины ЦУМа.

"Это просто супер. Мне кажется, что красивее, чем в ЦУМе сейчас у нас нигде не украшают", – говорит SMM-менеджер Аня.

Молодые люди подходят к витринам, чтобы сделать селфи на память. Стилист Юлия рассказывает, что любит фотографироваться возле ЦУМа не только зимой.

"К каждому сезону здесь придумывают все более красивую инсталляцию. Поэтому многие девушки любят здесь фотографироваться", – рассказывает стилист Юля.

Отмечают витрины не только киевляне и гости столицы, но и авторитетные американские издания. В 2019 году новогодняя инсталляция "Фабрика подарков" была определена лучшим проектом года по версии журнала Visual Merchandising and Store Design.

"Для нас это, конечно, огромный успех, достижение и одновременно вызов на будущие проекты", – говорит маркетинг-директор ЦУМа Маруся Коваль.

В этом году представлена инсталляция под названием "Щасливі бути разом". Каждая из семи витрин отражает такие новогодние события: приготовление печенья, украшение елки, декор новогоднего стола, прогулки по заснеженному парку, выбор подарков, каток и теплые вечера у камина.

"Для нас было важно подчеркнуть, что все будет хорошо и необходимо уделять больше внимания своим близким", – делится Маруся Коваль.

Маркетинг-директор ЦУМа обожает украшать елку, поэтому у нее есть свой фаворит среди витрин.

"Первая витрина – в уютном доме украшается елка, которая является главным символом этого праздника. Мне эта витрина ближе всего", – рассказала Маруся Коваль.

Витрины ЦУМа меняют свое лицо трижды в год. Следующая инсталляция появится в начале весны. Еще есть время определить своего фаворита среди зимних витрин и сделать селфи.

Ранее мы рассказывали, как сделать 2021 год удачным.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться