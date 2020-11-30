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Телеканал "Украина" начал подготовку грандиозного новогоднего шоу

Сегодня, 15:51

Имена ведущих станут для украинцев настоящей неожиданностью

31 декабря телеканал "Украина" приглашает зрителей на масштабное праздничное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна", чтобы в компании любимых артистов встретить 2021 год весело, ярко и незабываемо.

2020 стал для всех нас годом испытаний и ограничений. Мы соскучились по веселью, шумным концертам, атмосфере легкости и драйва. Поэтому любимый канал миллионов украинцев устраивает невероятный грандиозный праздник, в котором примут участие самые популярные украинские артисты.

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Самая громкая "Новорічна ніч на каналі "Україна" – это любимые украинские и международные хиты, остроумные шутки, впечатляющие постановки и неповторимая атмосфера веселья. Зрители споют со звездами в караоке-баре и станцуют под самые популярные мелодии 2020 года, которые певцы исполнят прямо на Михайловской площади во время новогодних празднований.

"На грандиозной сцене шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" прозвучат тридцать пять песен в исполнении топовых украинских звезд, а номера будут поражать зрителей своей масштабностью и оригинальностью. В новогодний вечер на телеканале "Украина" зажгут лучшие из лучших, среди них – NK | Настя Каменских, Олег Винник, MONATIK и DZIDZIO", – комментирует директор департамента развлекательных программ телеканала "Украина" Анатолий Сябро.

Настя Каменских
Настя Каменских
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Популярный певец Олег Винник не только подарит зрителям свои главные хиты, но и приготовит невероятный сюрприз.

"Конечно, новогоднюю ночь нельзя представить без хитов, поэтому в праздник я буду дарить людям их любимые композиции. Кроме своих авторских треков исполню легендарную песню многих поколений. Главное – настроение и эмоция", – отмечает Олег Винник.

Олег Винник
Олег Винник
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Имена ведущих станут для украинцев настоящей неожиданностью, их создатели шоу раскроют позже. Включения будут проходить из двух локаций: непосредственно с Михайловской площади – рядом с главной елкой страны и из зоны караоке.

"Крейзи-караоке – это зона юмора и разнообразных развлечений. Певцы, телеведущие, актеры, спортсмены будут не только петь и куражиться, но и соревноваться между собой в остроумных конкурсах. Мы сделаем все, чтобы подарить зрителям незабываемое шоу и самые теплые, яркие эмоции праздника", – отмечает Анатолий Сябро.

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Для каждого артиста команда проекта готовит уникальный номер или конкурс. Съемки стартуют в начале декабря, а увидеть грандиозное музыкальное шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна" зрители смогут вечером 31 декабря.

Ранее мы сообщали, что полуобнаженная Настя Каменских выпустила главный хит этой осени.

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Источник: Сегодня
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