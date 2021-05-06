Романтичные образы для свиданий этим летом: 8 модных идей от Кати Осадчей

Легкие платья из натуральных тканей, блузы с объемными рукавами и стильные головные уборы

Катя Осадчая, которая недавно объявила о второй беременности, анонсировала совместную коллекцию одежды с дизайнером Андре Таном. Сегодня телеведущая поделилась в Instagram несколькими образами из летней капсулы — и они прекрасно подходят для романтичных летних вечеров.

Фото: instagram.com/svitsketv

Главным цветом коллекции стал белый. За счет него платья с оборками, блузы с пышными рукавами и широкие брюки палаццо смотрятся более празднично.

Фото: instagram.com/svitsketv

В образах прослеживаются национальные мотивы, переосмысленные через призму современных трендов. Каждый такой наряд Катя удачно дополнила аксессуарами — соломенными шляпами, обручами, бантами, плетеными сумочками. Они привносят еще больше кокетливого настроения.

Фото: instagram.com/svitsketv

Катя Осадчая Фото: instagram.com/svitsketv

Как заметил Андре Тан, все вещи выполнены из экологических материалов — органического льна, хлопка и инновационной ткани из переработанного сахарного тростника.

Фото: instagram.com/svitsketv

Чтобы образ не казался уж слишком наивным, под платье или юбку можно смело надевать ботинки или кроссовки. А если хочется ярких акцентов, добавьте аксессуары насыщенных цветов.

Фото: instagram.com/svitsketv

Покупка, в которую действительно стоит инвестировать, — брючный костюм. Он подойдет не только для свиданий, но также для светских выходов или офиса. Пиджак и брюки можно носить раздельно, создавая еще больше стильных сочетаний.

Фото: instagram.com/svitsketv

Фото: instagram.com/svitsketv

Коллекция ANDRE TAN х Катя Осадча поступит в продажу 13 мая.

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