Nike показал стильные кроссовки, вдохновленные игровой консолью PlayStation 5

В их разработке участвовал в том числе и сам дизайнер приставки — Юджин Морисава

Стоимость PlayStation 5 для многих стала разочарованием. Зато кроссовки, вдохновленные этой игровой консолью, обойдутся на порядок дешевле — около 3000 грн. Такие стали результатом коллаборации Nike и баскетболиста Los Angeles Clippers Пола Джорджа.

Фото: Nike

В дизайне новинки угадываются знаковые черты PlayStation 5 — плавные линии, белый и черный цвета, принт из кнопок джойстика и фирменные логотипы. Также в модель PG 5 добавили минималистичные синие акценты.

Фото: Nike

Кроссовки радуют не только внешним видом, но и качеством. Подошва создана с использованием инновационной технологии амортизации Air Strobel. Она защищает стопу от чрезмерных нагрузок, позволяет комфортно бегать и заниматься игровыми видами спорта.

Сам Пол Джордж заявляет, что благодаря Nike PG 5 он может поддерживать маневренность, необходимую в баскетболе.

Фото: Nike

Новая модель кроссовок поступит в продажу 14 мая.

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