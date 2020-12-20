Новинки или классика? Как выбрать украшения на елку

В год Быка астрологи рекомендуют украшения в синих и серебряных тонах

Совсем скоро наступит Новый год 2021. Хочется его отпраздновать по-новому. А начать можно хотя бы с елки. Вы уже украсили зеленое дерево, или же сперва планируете обновить коллекцию новогодних игрушек? В этом материале мы расскажем, как лучше нарядить елку в год Быка.

Шишки и грибы, из пенопласта и стеклянные, с анималистичным принтом и одноцветные – разнообразие елочных игрушек впечатляет и может удовлетворить самых требовательных. Эксперты утверждают, что большинство людей любят традиционную цветовую гамму – красный, зеленый и золотистый. При этом новогоднее дерево украшают и новинками.

Чем украсить елку в 2021 году Быка

Мы придумали несколько удачных, на наш взгляд, сочетаний цветов, которые превратят вашу елку в произведение искусства:

белый и серебристый;

оттенки серебра и матовый серый;

голубой или синий и белый;

белый, молочный, бежевый;

серебристый и фисташковый;

светло-коричневый и красный.

Вы также можете нарядить елку мягкими игрушками в виде зверей или объектов космоса – звезд и планет. Красиво смотрятся на дереве и украшения, сделанные своими руками.

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали, как украсить дом на Новый год 2021: нескучные идеи.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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