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Звезда "Эйфории" стала новым лицом Yves Saint Laurent Beauty. Смотрите шикарные фото плюс-сайз модели

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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10 февраля, 16:27
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25 летняя актриса и модель Барби Феррейра поделилась радостной новостью в своем Instagram и рассказала, что это для нее значит
Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty
Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Ранее в рекламной кампании Yves Saint Laurent приняла участие 65-летняя Джерри Холл, примеряв на себя образы весенне-летней коллекции. Теперь же бренд представил нового амбассадора косметики марки в США. Ею стала 25-летнюю модель и героиня сериала "Эйфория" Барби Феррейру.

В сериале Барби играет школьницу Кэт, автора эротических рассказов и веб-кам-модель. Зрители ее полюбили из-за экстравагантного образа и непростого характера.

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Вот и YSL Beauty отметили смелость и колоритность молодой актрисы. Представители бренда заявили, что ее уверенность в себе и непосредственность откликается в сердцах многих людей, которые не позволяют другим диктовать им свои правила. Они бросают вызов обществу, отрицают все, с чем не согласны.

Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty
Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барби призналась, что макияж – это ее слабость, поэтому она безумн счастлива посотрудничать с таким легендарным брендом. Модель стала частью семьи французского Дома Yves Saint Laurent Beauty, в которой уже состоят актриса Зои Кравиц, певица Дуа Липа, солистка к-рор-группы BLACKPINK Розэ́ и модель Кайя Гербер.

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Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty
Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty
Барби Феррейра стала новым лицом бренда Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

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Елена Мело Тсина
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