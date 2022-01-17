Видео дня: 65-летняя Джерри Холл в рекламе Saint Laurent

Популярная в 70-х модель позирует в бархатном обтягивающем комбинезоне и стильных солнцезащитных очках

Джерри Холл снялась в рекламе Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Недавно мы делились шикарной фотосессией Аль Пачино для Saint Laurent. В рекламной кампании бренда приняла участие и Джерри Холл.

Легендарная супермодель 70-х Джерри Холл уже редко снимается в рекламе или выходит на подиумы, но каждое ее новое появление заставляет сердца биться чаще. 65-летняя знаменитость превосходно выглядит даже без приставки "для своего возраста". И вот видеоподтверждение этому.

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Недавняя съемка Холл для французского модного Дома Saint Laurent удивляет стилем и эстетикой. Позируя для Дэвида Симса, модель продемонстрировала вещи из новой весенне-летней коллекции, включая платье-смокинг в паре с кожаными перчатками, клетчатую брючную двойку и бархатный обтягивающий комбинезон.

Джерри Холл снялась в рекламе Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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Каждая из этих вещей – альфа и омега стиля Saint Laurent, где дерзость и классика соединяются в идеальной пропорции.

Джерри Холл снялась в рекламе Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

Отметим, что для самой Джерри Холл это не первое сотрудничество с модным Домом. Ранее она уже работала с Saint Laurent в семидесятых – тогда сам Ив Сен-Лоран доверил ей представлять аромат Opium.

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Yves Saint Laurent – было моим первым модным шоу в карьере. На мне тогда был надет потрясающий смокинг. А моим первым фотографом стал сам Хельмут Ньютон. Это ли не счастье для юной девушки.

– вспоминает модель.

Легендарная Джерри Холл – новое лицо Saint Laurent / Фото: Instagram/ysl

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