Видео дня: 65-летняя Джерри Холл в рекламе Saint Laurent

Недавно мы делились шикарной фотосессией Аль Пачино для Saint Laurent. В рекламной кампании бренда приняла участие и Джерри Холл.
Легендарная супермодель 70-х Джерри Холл уже редко снимается в рекламе или выходит на подиумы, но каждое ее новое появление заставляет сердца биться чаще. 65-летняя знаменитость превосходно выглядит даже без приставки "для своего возраста". И вот видеоподтверждение этому.
Далее по теме
Недавняя съемка Холл для французского модного Дома Saint Laurent удивляет стилем и эстетикой. Позируя для Дэвида Симса, модель продемонстрировала вещи из новой весенне-летней коллекции, включая платье-смокинг в паре с кожаными перчатками, клетчатую брючную двойку и бархатный обтягивающий комбинезон.
Каждая из этих вещей – альфа и омега стиля Saint Laurent, где дерзость и классика соединяются в идеальной пропорции.
Отметим, что для самой Джерри Холл это не первое сотрудничество с модным Домом. Ранее она уже работала с Saint Laurent в семидесятых – тогда сам Ив Сен-Лоран доверил ей представлять аромат Opium.
Yves Saint Laurent – было моим первым модным шоу в карьере. На мне тогда был надет потрясающий смокинг. А моим первым фотографом стал сам Хельмут Ньютон. Это ли не счастье для юной девушки.
– вспоминает модель.
Также не пропустите: 62-летний Кайл Маклахлан и 69-летний Джефф Гольдблюм – звезды показа Prada в Милане