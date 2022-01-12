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Латекс, бархат и стиль хиппи: Saint Laurent показали новую весеннюю коллекцию

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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12 января, 14:28
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В Resort 2022 чувственные вещи балансируют маскулинные образы с женственными топами, сексуальными блузами и дерзкими кольчугами
Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022
Saint Laurent представили новую женскую коллекцию весна 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

2022-й год начался очень активно для Домов моды: ранее мы говорили о новой капсуле Balenciaga к китайскому Новому году, а сегодня обсуждаем коллекцию Saint Laurent Resort 2022.

Бренд Saint Laurent представил новую сексуальную коллекцию, позволяющую женщинам быть собой: прозрачные ткани, яркие перья, подчеркивающие грудь топы, расслабленные шелковые рубашки, бра и микрошорты. Энтони Ваккарелло предугадал все, чего хотят девушки в 2022 году.

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Платья с вырезами на спине и талии, стилизованные кольчуги, полуоткрытые комбинезоны и дерзкие ботильены идеально балансируют с чувствительными вещами, создавая образ современной городской жительницы. На работу в таком не сходишь, но запомнишься точно.

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022

За последние несколько сезонов Ваккарелло направил все свои прежние навыки острого скальпеля, часто используемые для самых крошечных платьев, в свою версию архетипического кроя YSL.

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022
Saint Laurent представили весеннюю коллекцию Resort 2022 / Фото: Vogue

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Елена Мело Тсина
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