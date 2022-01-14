Новый тренд 2022 от Saint Laurent: что такое пантабутс и почему они стоят 150 тыс грн

Мода поражает! Именно так думает большинство обывателей, глядя на новые творения дизайнеров. Кроксы на шпильке, виртуальная одежда и вещи, которые, порой, невозможно представить, как носить.
Saint Laurent выпустили сапоги-штаны, которые уже несколько сезонов носят знаменитости, среди которых Ким Кардашьян. У этой модели теперь появилось официальное название – пантабутс (Pantaboots – сочетание англ. слов pants и boots).
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Конечно, мы не можем пока представить такую вещь в нашем гардеробе, но, безусловно, она войдет в историю моды.
Французский модный дом выпустил несколько вариантов таких, то ли штанов, то ли удлиненных сапог. В бутиках и на сайте бренда можно найти 9 моделей разных цветов. Облегающие брюки выполнены из шерсти, хлопка, джинсовой ткани, замши и натуральной кожи.
Брюки украшены пятью карманами и застежками, а высота каблука этой чудо-вещи составляет 11 см.
Стоимость моделей стартует от 2500 евро и достигает 4950 евро (от 77 500 грн до 153 000 грн).
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