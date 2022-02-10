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Зірка "Ейфорії" стала новою особою Yves Saint Laurent Beauty. Дивіться розкішні фото плюс-сайз моделі

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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10 лютого, 16:27
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25-річна актриса та модель Барбі Феррейра поділилася радісною новиною у своєму Instagram і розповіла, що це для неї означає
Барбі Феррейра стала новою особою бренду Yves Saint Laurent Beauty
Барбі Феррейра стала новою особою бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Раніше у рекламній кампанії Yves Saint Laurent взяла участь 65-річна Джеррі Холл, примірявши на себе образи весняно-літньої колекції. Тепер бренд представив нового посла косметики марки в США. Нею стала 25-річна модель та героїня серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейру.

У серіалі Барбі грає школярку Кет, автора еротичних оповідань та веб-кам-модель. Глядачі її полюбили через екстравагантний образ та непростий характер.

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Ось і YSL Beauty відзначили сміливість та колоритність молодої актриси. Представники бренду заявили, що її впевненість у собі та безпосередність відгукується у серцях багатьох людей, які не дозволяють іншим диктувати їм свої правила. Вони кидають виклик суспільству, заперечують усе, із чим не згодні.

Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty
Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барбі зізналася, що макіяж – це її слабкість, тому вона шалено щаслива попрацювати з таким легендарним брендом. Модель стала частиною сім'ї французького Будинку Yves Saint Laurent Beauty, де вже є актриса. Зої Кравиць, співачка Дуа Ліпа, солістка к-рор-групи BLACKPINK Розе́ та модель Кайя Гербер.

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Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty
Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty
Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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