Зірка "Ейфорії" стала новою особою Yves Saint Laurent Beauty. Дивіться розкішні фото плюс-сайз моделі

25-річна актриса та модель Барбі Феррейра поділилася радісною новиною у своєму Instagram і розповіла, що це для неї означає

Барбі Феррейра стала новою особою бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Раніше у рекламній кампанії Yves Saint Laurent взяла участь 65-річна Джеррі Холл, примірявши на себе образи весняно-літньої колекції. Тепер бренд представив нового посла косметики марки в США. Нею стала 25-річна модель та героїня серіалу "Ейфорія" Барбі Феррейру.

У серіалі Барбі грає школярку Кет, автора еротичних оповідань та веб-кам-модель. Глядачі її полюбили через екстравагантний образ та непростий характер.

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Ось і YSL Beauty відзначили сміливість та колоритність молодої актриси. Представники бренду заявили, що її впевненість у собі та безпосередність відгукується у серцях багатьох людей, які не дозволяють іншим диктувати їм свої правила. Вони кидають виклик суспільству, заперечують усе, із чим не згодні.

Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барбі зізналася, що макіяж – це її слабкість, тому вона шалено щаслива попрацювати з таким легендарним брендом. Модель стала частиною сім'ї французького Будинку Yves Saint Laurent Beauty, де вже є актриса. Зої Кравиць, співачка Дуа Ліпа, солістка к-рор-групи BLACKPINK Розе́ та модель Кайя Гербер.

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Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

Барбі Феррейра стала обличчям бренду Yves Saint Laurent Beauty / Фото: instagram.com/yslbeauty/

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