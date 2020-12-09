Надежда и стабильность: Институт цвета назвал главные цвета 2021 года

Пандемия натолкнула на мысль, что необходимо использовать именно эти два цвета

Начало декабря – и традиционно каждый год в это время Институт колористики Pantone называет главные цвета будущего года. В 2021-м таковыми станут максимально приближенные к миру живой природы – безоговорочный серый Ultimate Grey 17-5104 и оптимистичный желтый Illuminating 13-0647.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Айзман объяснила, что серый цвет символизирует надежность, а желтый — это квинтэссенция надежды и оптимизма. Так институт хочет вдохновить людей на то, чтобы "увидеть изменения, метафорически и буквально, так как облака над головой часто сменяются солнечным светом".

В Pantone отметили, что популярность этой комбинации впервые появилась в интерьерах в середине прошлого года.

"Это была большая подсказка. Мы всегда ищем подсказки и не хотим слишком быстро принимать решения. Мы хотим посмотреть, как обстоят дела. Когда пандемия действительно начала бить по домам, и все были погружены в нее, мы поняли, что нам абсолютно необходимо использовать эти два цвета", — рассказала Айзман.

В институте говорят, что, по мере того как люди ищут способы укрепить себя энергией, определенностью и надеждой преодолеть продолжающуюся неуверенность – энергичные и вдохновляющие оттенки удовлетворяют наше стремление к жизненной силе.

Pantone 13-0647 Illuminating – это яркий и жизнерадостный желтый, искрящийся живостью, теплый желтый оттенок, наполненный солнечной энергией. Pantone 17-5104 Ultimate Grey символизирует твердые и надежные элементы, которые вечны и обеспечивают прочную основу.

Безоговорочный серый сравнивают с цветом гальки на пляже и природных элементов, чей обветшалый вид указывает на способность выдержать испытание временем, взывая к чувству хладнокровия и устойчивости.

После того, как Pantone называют главные цвета наступающего года, можно ожидать, что именно они будут преобладать в гардеробах всех без исключения модниц.

Новости "Сегодня" сообщали, что классический синий был назван цветом 2020 года.

Напомним, главным цветом 2019-го был коралловый – Living Coral.

Также писалось, что главным цветом 2018-го стал драматичный, провокационный, оригинальный, современный и задумчивый оттенок фиолетового.

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