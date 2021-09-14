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Дементор Ким Кардашьян и другие образы звезд: Met Gala 2021 в мемах

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
14 сентября, 16:22
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Для красной дорожки бала Института костюма знаменитости выбирали самые яркие, необычные и изобретательные костюмы. Собрали реакции соцсетей на них
Лучшие мемы Met Gala - 2021
Лучшие мемы Met Gala - 2021 / Фото: Imdb.com, Balenciaga

На красной ковровой дорожке Met Gala в этом году прошлись не только знаменитости. Организаторы решили привлечь внимание к мероприятию, которое из-за пандемии переносилось с 2020-го года, и пригласили корреспондента по мемам.

Saint Hoax, на профиль в Instagram которого подписано более чем 2,8 миллиона человек, вел прямые эфиры прямо с красной дорожки события. По-видимому, это была одна из инициатив генерального партнера – Instagram.

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Конечно, Saint Hoax стал не единственным, кто создавал мемы из невообразимых образов знаменитостей. Мы решили собрать для вас самые веселые из соцсетей.

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Фото Ким Кардашьян стали самыми тиражированными из звездных гостей. На бале Института костюма звезда появилась в total black образе от Balenciaga. Ким надела черный костюм-чехол, не оставив ни сантиметра голого тела. К слову, лицо знаменитость также предпочла закрыть черной тканью. Ее снимки моментально стали мемами, пользователи соцсетей чаще сравнивали ее с дементорами из саги о Гарри Поттере.

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/ Фото: TG-канал Сделай лицо попроще

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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