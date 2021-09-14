Дементор Ким Кардашьян и другие образы звезд: Met Gala 2021 в мемах

На красной ковровой дорожке Met Gala в этом году прошлись не только знаменитости. Организаторы решили привлечь внимание к мероприятию, которое из-за пандемии переносилось с 2020-го года, и пригласили корреспондента по мемам.
Saint Hoax, на профиль в Instagram которого подписано более чем 2,8 миллиона человек, вел прямые эфиры прямо с красной дорожки события. По-видимому, это была одна из инициатив генерального партнера – Instagram.
Конечно, Saint Hoax стал не единственным, кто создавал мемы из невообразимых образов знаменитостей. Мы решили собрать для вас самые веселые из соцсетей.
Just in Kim Kardashian has arrived at the met gala #MetGala#MetGala2021#KimKardashianpic.twitter.com/jMoI9YW4Pr— lalllaaaaa (@Hello06726251) September 14, 2021
Фото Ким Кардашьян стали самыми тиражированными из звездных гостей. На бале Института костюма звезда появилась в total black образе от Balenciaga. Ким надела черный костюм-чехол, не оставив ни сантиметра голого тела. К слову, лицо знаменитость также предпочла закрыть черной тканью. Ее снимки моментально стали мемами, пользователи соцсетей чаще сравнивали ее с дементорами из саги о Гарри Поттере.
spot the difference— Alex Viola (@alexcviola) September 14, 2021
Kim Kardashian x Dementor #MetGala#MetGala2021pic.twitter.com/awT74Iipgm
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