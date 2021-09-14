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Дементор Кім Кардашян та інші образи зірок: Met Gala – 2021 в мемах

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"
14 вересня, 16:22
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Для червоної доріжки балу Інституту костюма знаменитості вибирали самі яскраві, незвичайні і винахідливі костюми. Зібрали реакції соцмереж на них
Найкращі меми Met Gala - 2021
Найкращі меми Met Gala - 2021 / Фото: Imdb.com, Balenciaga

На червоній килимовій доріжці Met Gala в цьому році пройшлися не тільки знаменитості. Організатори вирішили привернути увагу до заходу, який через пандемію переносився з 2020-го року, і запросили кореспондента по мемам.

Saint Hoax, на профіль в Instagram якого підписано більш ніж 2,9 мільйона людей, вів прямі ефіри прямо з червоної доріжки події. Мабуть, це була одна з ініціатив генерального партнера – Instagram.

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Звичайно, Saint Hoax став не єдиним, хто створював меми з неймовірних образів знаменитостей. Ми вирішили зібрати для вас найвеселіші з соцмереж.

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Фото Кім Кардашян стали самими тиражованими із зоряних гостей. На балі Інституту костюма зірка з'явилася в total black образі від Balenciaga. Кім одягла чорний костюм-чохол, не залишивши ні сантиметра голого тіла. До слова, обличчя знаменитість також вирішила закрити чорною тканиною. Її знімки моментально стали мемами, користувачі соцмереж частіше порівнювали її з дементорами із саги про Гаррі Поттера.

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/ Фото: TG-канал Сделай лицо попроще

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

/ Фото: TG-канал Golden Chihuahua

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Редактор проєкту "Красиво"

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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