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9 самых красивых пар Met Gala – 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
14 сентября, 14:14
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Смотрите самые горячие, самые милые, самые красивые снимки звездных пар, которые посетили бал Института костюма в этом году
Знаменитые гости бала Института костюма 2021
Знаменитые гости бала Института костюма 2021 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хотя список гостей на бале Института костюма, возможно, был существенно сокращен в этом году, образы знаменитостей на красной дорожке мероприятия впечатляли. Звезды показали свою интерпретацию темы американской моды, а мы уже рассмотрели лучшие и худшие выходы Met Gala 2021.

Самыми же обсуждаемыми стали выходы звездных пар. Вместе на красной дорожке появились Рианна в Balenciaga Coutre и A$AP Rocky в ERL, Рита Ора и Тайка Вайтити в Prada, Джастин Бибер в La Maison Drew и Хейли Бибер в Saint Laurent by Anthony Vaccarello, а Дженнифер Лопес в Ralph Lauren позировала с Беном Аффлеком на афтепати события.

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Прежде всего знаменитости доказали, что лучший аксессуар на красной дорожке – всегда хорошо одетый партнер.

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Кит Харингтон в Saint Laurent by Anthony Vaccarello и Роуз Лесли в Oscar de la Renta.

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Рита Ора и Тайка Вайтити
Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: instagram.com/frankhonyc/

Глава Instagram Адам Моссери с супругой
Глава Instagram Адам Моссери с супругой / Фото: instagram.com/metmuseum/

Одним из самых интересных выходов на Met Gala 2021 стали Эдриан Броуди (в Dior), который пришел вместе с экс-супругой Харви Вайнштейна Джорджиной Чепман (в Marchesa). Это первый выход пары после официального завершения бракоразводного процесса между Джорджиной и скандальным продюсером, который длился почти три года.

Хелен Ласичан и Фаррелл Уильямс в Chanel.

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин с невестой Николой Пельтц в Valentino.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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