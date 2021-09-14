Голова лошади, трусы и кислотный ребенок-робот: 10 худших образов на красной дорожке Met Gala – 2021

Одеться на модной событие дело не из легких. Оно может обернутся для знаменитостей как триумфом, так и полным провалом. "Снимите это немедленно" – первое, что хочется сказать при взгляде на некоторые наряды

Знаменитости на красной дорожке бала Института костюма / Фото: instagram.com/alexanderwangny/, instagram.com/glamouruk/, instagram.com/mtv/

Фанаты не спали всю ночь, разглядывая лучшие наряды бала Института костюма, который прошел этой ночью в Нью-Йорке. Мы же теперь подводим итоги "Оскара" в модной индустрии. Пришло время разобраться с модными провалами, чем особенно запомнится красная дорожка в этом году.

Собрали худшие выходы звезд на Met Gala – 2021.

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В рейтинге самых неудачных образов события оказались Ким Петрас и ее платье с головой лошади Collina Strada. Складывается впечатление, что певица явно перепутала красную дорожку модного события и Хэллоуин.

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Музыкант Фрэнк Оушен решил посетить выставку с кислотным ребенком-роботом. На вопрос журналистов о своем костюме, который должен был быть посвящен американской моде, артист ответил: "Ну типа Голливуд... спецэффекты... я вас люблю".

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Знаменитый шеф-повар Маркус Самуэльссон был похож на колдуна-знахаря.

Южнокорейская певица CL решила не заморачиваться, надев белые трусы и джинсовую накидку от Alexander Wang.

Рэпер Kid Cudi в полупрозрачных кроссовках, толстовке и юбке Louis Vuitton. Образ музыкант дополнил уникальным украшением, выполненным на заказ KAWS x Ben Baller. По слухам оно стоит около 1 миллиона долларов.

Креативный директор мужского департамента Louis Vuitton Вирджил Абло предсказуемо был в одежде бренда. Дизайнер был одет в белый костюм с надписью синим цветом "Модернизм" и белой шапке-ушанке, которая пользователям соцсетей напомнила индейку.

Еще одна странная интерпретация темы американской моды. Канадский актер Дэн Леви был одет в костюм с рисунком карты мира, на котором изображены двое целующихся мужчин.

Идеальный костюм для Хэллоуна показала трансгендерная супермодель Хантер Шафер. Металлизированный костюм Prada в стиле конца 90-х она дополнила украшением в виде паука, зафиксировав его прямо на лице. Плюс ко всему – белые линзы.

Певица Дебора Харри и дизайнер Зак Позен слишком буквально восприняли тему Met Gala. Флаг США и джинсовая куртка – а с чем еще ассоциируется американская мода?

Теннисистка Наоми Осака и вовсе решила уйти от темы Америки и отдала дань уважения своим японским и гаитянским корням. Спортсменка надела яркое платье-кимоно Louis Vuitton с накидкой с оборками и шлейфом. Над образом также работала ее сестра, художница и дизайнера Мари Осака.

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