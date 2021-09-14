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Красная дорожка: лучшие наряды бала Met Gala – 2021

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
14 сентября, 09:00
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"Оскар" в мире моды наконец-то вернулся! Смотрите лучшие наряды с красной дорожки самой ожидаемой вечеринки в году
Знаменитости на красной дорожке Met Gala - 2021
Знаменитости на красной дорожке Met Gala - 2021 / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/verawang, instagram.com/harris_reed/

Сегодня ночью в Нью-Йорке прошел бал Института костюма Met Gala. Столь долгожданное событие впервые прошло после отмены в 2020-м году из-за пандемии. Ранее мероприятие проводили в первые понедельник месяца, но в этот раз эту традицию отмели из-за празднования Дня труда в США.

В этом году темой Met Gala – 2021 стала американская мода. Звездные гости должны были выбрать наряды, соответствующие теме. Смотрите самые эффектные выходы знаменитостей и то, как они справились с заданием.

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Одними из первых на красной дорожке появились кумиры зумеров Тимоти Шаламе, Билли Айлиш, теннисистка Наоми Осака и поэтесса Аманда Горман, выступавшая на инаугурации Джо Байдена, глава Instagram Адам Моссери с супругой и, конечно, Анна Винтур.

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На красной дорожке бала была замечена и самая модная собака в мире Тика. Она выбрала наряд от Jade and Coral.

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Анна Винтур выбрала для мероприятия платье Oscar de la Renta, чтобы почтить память близкого друга.

Тимоти Шаламе рассказал журналистам, что надел сразу несколько брендов, среди которых пиджак Haider Ackermann. Нам особо понравилось умение актера интерпретировать белые водолазку, брюки в спортивном стиле и кеды в образ для красной дорожки.

Аманда Горман в платье Vera Wang.

Падчерица вице-президента США Камалы Харрис Элла Эмхофф в Stella McCartney.

Билли Айлиш в образе Мэрилин Монро в невероятном платье Oscar de la Renta.

Теннисистка Наоми Осака в Louis Vuitton.

Lil Nas X похоже решил повторить трюк Леди Гаги с раздеванием. Артист появился в костюме Versace, который снимал с себя по слоям словно матрешка.

Девушка Илона Маска, канадская певица Граймс тоже, видимо, ошиблась с темой. Артистка для выхода выбрала платье Iris Van Herpen, которое дополнила "рыцарскими" маской и мечом. Граймс рассказала, что оружие сделала компания, которая выпускает винтовки для армии США. Интересное видение Америки, согласитесь.

Иман в Harris Reed.

Ким Кардашьян снова в Balenciaga.

Ирина Шейк в Moschino.

Джиджи Хадид в Prada, а ее подружка Кендалл Дженнер в Givenchy, которое вдохновлено образом Одри Хепберн из фильма "Моя прекрасная леди" (1964) авторства Юбера де Живанши.

Меган Фокс в Dundas. Модные критики сравнивают актрису с Дитой фон Тиз.

Джастин Бибер надел на красную дорожку Met Gala смокинг его собственного бренда, а его супруга Хейли выбрала Saint Laurent.

Впервые как пара на красной дорожке появились Тайка Вайтити и Рита Ора в Prada.

Дженнифер Лопес в Ralph Lauren.

Шэрон Стоун в Thom Browne. Актриса рассказала, что дизайнер создавал это платье, вдохновляясь своей матерью.

Эмили Ратаковски в Vera Wang.

A$AP Rocky и Рианна в Balenciaga Couture.

Дочь Мадонны Лурдес в Moschino.

Кайя Гербер в очень красивом платье Oscar de la Renta.

Вупи Голдберг в Valentino.

Донателла Версаче в Versace.

Кристен Стюарт как всегда в достаточно странном образе Chanel.

КараДелевинь и политик Александрия Окасио-Кортес в образах с социальными месседжами.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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