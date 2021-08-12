Louis Vuitton выпустили сумку в виде чашки для кофе за 60 тысяч гривен (фото)

Люксовые бренды из кожи вон лезут, чтобы хоть как-то повысить продажи и привлечь внимание клиентов, продолжая выпускать странные вещи. Рассказываем об одной из них

Мини-сумка Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton, в костюме-пижаме которых Тина Кароль пришла на радио в Казахстане, выпустили новый аксессуар – сумку в виде чашки для кофе. Над ее созданием работал креативный директор мужского подразделения компании Вирджил Абло.

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Сумка Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Впервые аксессуар был представлен на показе коллекции бренда сезона осень-зима – 2021 в Теннисном клубе Парижа.

Изделие коричневого цвета изготовлено из натуральной кожи, имеет белую "крышку", которая открывается с помощью молнии. Также на сумке нанесены классическая бежевая монограмма и белая надпись Louis Vuitton. Сумка оснащена 42-сантиметровым съемным плечевым ремнем, длину которого можно регулировать до 53 сантиметров.

Сумка Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

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Размеры сумки небольшие – ее высота около 19 сантиметров, ширина – 14.

Сумку можно купить в бутиках бренда за 2350 долларов, что приблизительно равно 62 тысячам гривен.

Сумка Louis Vuitton / Фото: Louis Vuitton

Не смотря на заоблачную цену на вещь, сумка, похоже, будет пользоваться спросом у любителей нестандартных аксессуаров.

Смотрите в ролике о дизайнере Патрике-Луи Виттоне:

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