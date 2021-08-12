Louis Vuitton випустили сумку у вигляді чашки для кави за 60 тисяч гривень (фото)

Люксові бренди зі шкіри геть лізуть, щоб хоч якось підвищити продажі і привернути увагу клієнтів, продовжуючи випускати дивні речі. Розповідаємо про одну з них

/ Фото: Louis Vuitton

Louis Vuitton, в костюмі-піжамі яких Тіна Кароль прийшла на радіо в Казахстані, випустили новий аксесуар – сумку у вигляді чашки для кави. Над її створенням працював креативний директор чоловічого підрозділу компанії Вірджил Абло.

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/ Фото: Louis Vuitton

Вперше аксесуар був представлений на показі колекції бренду сезону осінь-зима – 2021 у Тенісному клубі Парижа.

Виріб коричневого кольору виготовлено з натуральної шкіри, має білу "кришку", яка відкривається за допомогою блискавки. Також на сумці нанесені класична бежева монограма і білий напис Louis Vuitton. Сумка оснащена 42-сантиметровим плечовим ременем, довжину якого можна регулювати до 53 сантиметрів.

/ Фото: Louis Vuitton

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Розміри сумки невеликі – її висота близько 19 сантиметрів, ширина – 14.

Сумку можна купити в бутиках бренду за 2350 доларів, що приблизно дорівнює 62 тисячам гривень.

/ Фото: Louis Vuitton

Не дивлячись на захмарну ціну на річ, сумка, схоже, буде користуватися попитом у любителів нестандартних аксесуарів.

Дивіться в ролику про дизайнера Патріка-Луї Виттоне :

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