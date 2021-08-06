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Леди Гага вновь надела обувь на 20-сантиметровых каблуках. Смотрите лучшие мемы

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
6 августа, 14:25
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Певица умеет эффектно появиться на публике, демонстрируя чудеса эквилибристики. Артистка прогулялась по улицам Нью-Йорка в обуви, в которой невозможно даже стоять
/ Фото: instagram.com/ladygaga/

Леди Гага, которая ранее поразила своим новым выходом на репетицию концерта в Нью-Йорке, продолжает эпатировать публику.

Звезда появилась перед фанатами в обуви на платформе и 20-сантиметровых каблуках. Певица покидала очередную репетицию своего предстоящего шоу в Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Для нового образа артистка выбрала топ и велосипедки бледно-голубого цвета от Marc Jacobs. Дополнила спортивный костюм Гага солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза от DITA Eyewear, позолоченными латунными серьгами Jennifer Fisher и микро-сумкой Marc Cross.

Ботинки на шнуровке Flamingo-1050 от Pleaser Shoes 35-летняя звезда надевает уже не первый раз. Несколькими днями ранее она появилась в их белом варианте, а в июле папарацци видели ее в аналогичной модели черного цвета.

Пользователи соцсетей как всегда в восторге от эффектного появления певицы на публике. В Сети уже начали постить мемы на новый образ Леди Гаги.

Смотрите в ролике, как певице удается шокировать своим образом фанов:

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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